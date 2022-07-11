Çocukların yüzünü güldüren bayram geleneği

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde, Kurban Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen harçlık ve pamuk şeker dağıtma geleneği çocukların yüzünü güldürüyor.

Kırıkkale’nin Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, bayram geleneğinin yaşatılması amacıyla çocuklara harçlık ve pamuk şeker dağıttı. Parklarda aileleriyle birlikte vakit geçiren çocuklarla bir araya geldi. Bayramlarını kutlayıp, çocuklara da harçlık verdi. İlçedeki mahalleleri dolaşan Başkan Türkyılmaz, "Müge Anlı ve Yahşihan Belediyesi Aşevi" aracında da çocuklara pamuk şekeri ikram etti. Aileler ve çocuklar ise bu durumdan oldukça memnun kaldı.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, büyük şehirlerde ve ilçelerde bayramlaşma kültürünün kaybolmakta olduğunu belirterek, bu kültürü yeni bir bayram anlayışıyla parklarda yaşatmak istediklerini söyledi.

Türkyılmaz, "15 Temmuz Şehidi Aydın Çopur’ parkındayız. Malum 15 Temmuz da yaklaşıyor. Gördüğünüz gibi 100 tane genç çocuğumuz ile beraber bayramlaştık. Sağ olsun ’Müge Anlı’ aracında da pamuk şekeri dağıtıyoruz. Geleneksel bayram kapı kapı gezip şeker almaktan geçiyordu. Covid-19 nedeniyle de insanlar artık sokaklara çıkmıyor. Bizde Yahşihan Belediyesi olarak bayramlaşmayı parklara getirdik. Başta şehit aileleri, gazi aileleri, huzurevinde yaşayan büyüklerim ve çocuk evinde yaşayan genç kardeşlerimin bayramını kutluyorum" dedi.

Berke Baloğlu (16) ise "Öncelikle çok mutluyuz. Belediye başkanımız buraya geldiği için çok teşekkür ediyorum. Bayramımızı kutladı. Harçlığımızı verdi pamuk şeker falan getirdi. Tüm İslam aleminin de bayramını kutluyorum. Güzel bayramlar dilerim" ifadesini kullandı.