banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Fuat Bol: Uyuyan dev uyanıyor!
Fuat Bol: Uyuyan dev uyanıyor!
Bulgaristan’da halk sandık başında
Bulgaristan’da halk sandık başında
Altının gram fiyatı 600’e çıkınca artık yanına yaklaşılmıyor
Altının gram fiyatı 600’e çıkınca artık yanına yaklaşılmıyor
Danıştay: Coca-Cola'nın içeriği araştırılsın
Danıştay: Coca-Cola'nın içeriği araştırılsın

Çocukların "Ogün Ağabeyi"

Adana’da küçükken 6 yıl çadırda yaşayan genç, şimdi kendisini çadırda yaşayan çocuklara ve ihtiyaç sahibi ailelere adadı. Çocukların ’Ogün Ağabeyi’ olan Ogün Sever Okur, sosyal medyadan da topladığı bağışlarla, son 2 yılda binlerce çocuğa ve aileye ulaştı.

Haberde İnsan 15.11.2021, 10:00
Çocukların "Ogün Ağabeyi"

Adana’da küçükken 6 yıl çadırda yaşayan genç, şimdi kendisini çadırda yaşayan çocuklara ve ihtiyaç sahibi ailelere adadı. Çocukların ’Ogün Ağabeyi’ olan Ogün Sever Okur, sosyal medyadan da topladığı bağışlarla, son 2 yılda binlerce çocuğa ve aileye ulaştı.

Tarım işçisi Tahir ve Şehide Okur çiftinin 9 çocuğundan biri olan Ogün Sever, doğduktan sonra 6 sene boyunca Mersin ve Adana’da ailesiyle birlikte çadırlarda yaşadı. Daha sonra babası Tahir’in işini değiştirmesiyle merkeze taşınan Ogün Sever Okur, üniversite eğitiminin ardından Muğla ve Adana’da fotoğrafçı dükkanı açtı.

İşlerini iyileştirdikten sonra çadırdaki çocuklara yardım etmeye başlayan Okur, korona virüs pandemisiyle birlikte kendisini adeta çocuklara adadı. Önce kendi imkanlarıyla ihtiyaç sahibi çocuklara yardım eden Okur, sosyal medya sayesinde ihtiyaç sahibi aileler ve hayırseverler arasında köprü görevi görmeye başladı.

Çocukların ‘Ogün Ağabeyi olan Ogün Sever Okur, sosyal medyadan da topladığı bağışlarla, son 2 yılda binlerce çocuğa ve aileye ulaştı. Yurt dışındaki arkadaşlarının sayesinde başka ülkelerden de yardım alan Okur, bugüne kadar çok sayıda çocuğun devletin karşılamadığı ameliyatlarını dahi yaptırttı.

“Bütün çocuklara ulaşmaya çalışıyorum”

İhlas Haber Ajansı’na konuşan Ogün Sever Okur, babasının girişimleri sayesinde hayatlarının değiştiğini söyleyerek, “Ben de bu çocuklar gibi küçükken 5-6 sene çadırda yaşadım. Sonrasında ise babamın girişimleriyle hayatımız değişti. Buradan her geçtiğim zaman çocukluğumu yaşıyorum. Kendime benzettiğim bütün çocuklara ulaşmaya çalışıyorum” diye konuştu.

Bütün çocuklara ulaşmaya çalıştığını aktaran Okur, “2 sene önce karar verdim. Pandeminin ilk başladığında herkes çok kötü durumdaydı ama çocuklar daha kötüydü. O yüzden buralardan geçerken aklıma kendi çocukluğum gelince içimde burukluk oldu ve kendimi onlara adadım. Çocuklara hiçbir zaman nereli olduğunu sormadım, sadece ’Aç mısın, bir şeye ihtiyacın var mı’ diye sordum. Bundan sonra da böyle olacak. Bir çocuğa ne gerekiyorsa her şekilde yardım ediyorum” ifadelerini kullandı.

Binlerce çocuğa ulaştığını söyleyen Ogün Sever Okur, “İhtiyaç sahiplerinin ameliyat masraflarını karşılamaya, akülü araba almaya çalışıyorum. Sosyal medya sayesinde insanlar arasında köprü görevi görüyorum. Çok kişiye ulaştım, sayısını hiç bilmiyorum. Çocuklar arabayı görünce mutlu oluyorlar, koşmaya başlıyorlar” dedi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6