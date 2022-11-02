Çocukların nostaljik ’seyyar salıncak’ eğlencesi

Mahalle mahalle dolaşarak çocuklara eğlenceli vakit geçirten 63 yaşındaki Recep Göktaş, salıncakta çocukların herhangi bir tehlike yaşamaması için renkli minderlere göre eşit kiloda olanları karşılıklı bindiriyor, salıncağa kurduğu müzik sistemiyle de eğitici çocuk şarkıları çalıyor. Günümüzde nostalji haline gelen seyyar salıncakla asıl amacının çocukların arkadaşlık ve mahalle kültürü yaşaması olduğunu söyleyen Göktaş, aldığı tepkilerden de memnun olduğunu belirtti. Göktaş; “Parası olsun olmasın bindiriyorum. Annesi geliyor babası geliyor, 3 tane çocuğu var param yetişmedi diyor ben de bindiriyorum. Akşam lambası olmadığı için yapamıyordum ama şimdi lambası olduğu için akşam da bu işi yapıyoruz. Çocuklarımız evde kapanarak bir hal oluyor bu çocuklar. Telefona dalıyor, televizyona dalıyor, toplumu unutuyor, bunları topluma kazandırmak, arkadaşlarıyla kaynaşmasını sağlamak bakımından çok mükemmel oldu” ifadelerini kullandı.

Salıncağa bindirdiği çocukların tehlike yaşamaması için renkli minderlere dizen Göktaş, "Mesela pembe mindere 30 kiloluk çocuk biniyor, karşısına da 30 yada 30-32 bu aralarda çocuk binmesi gerekiyor. Maviye de, beyaza da karşılıklı çocukları koyuyoruz, renk sistemini onun için yaptık. Bizim mahallemizde 5 lira fazla diyorlar fakat ben 5 liraya 300 tur döndürüyorum çocukları. Ben para yönüne bakmıyorum. Büyükler eskiyi hatırlıyor, "İstanbul’da bindik" falan diyorlar. Zaten 70’lerde vardı ama şimdi canlandırma gibi oldu. Çocuklarımız parkta oynuyorlar, belediyemiz, devletimiz parkları yapmış çok güzel ama bunlar amca gelmiş diyorlar koşuyorlar yanıma. Ben de çocuklar bindiriyorum. Aileler seviniyorlar, çocukları kendileri getiriyor çoğu. Bazı aileler çok güzelmiş diyor aldığım tepkilerden çok memnunum” dedi.

Anneler memnun

Çocuğunun seyyar salıncakta sallandığını keyifle izleyen Yeliz Bahçeci de, ""Çocukluğumuzun oyuncağı, nostaljik bir oyuncak. Oğlum telefona bakıyordu ama salıncağı görünce hemen bıraktı. Salıncakla oynaması için çıkardım ve çok mutlu oldu. Mahalle kültürü yine aynı. Bu şekilde anneleri kaynaşıyor. Bu salıncak sayesinde farklı çocuklar bir araya geliyor ve mahalle kültürünü, toplanıp sohbet etme kültürünü öğreniyorlar" şeklinde konuştu.

Dürdane Kılınç ise, "Amcamız da bu yıl başladı. Çocuklarımızı eğlendiriyor. Yazın internette oyun oynamak ve sürekli televizyon izlemek yerine amcamız geliyor. Hem çocuklarımızı eğlendiriyor hem de bizi mutlu ediyor” diye konuştu.