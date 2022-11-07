Çocukların çamurlu suda oynaması gülümsetti

Hakkari’nin Derecik ilçesinde 2 çocuğun, çamurlu suyun içinde doyasına eğlenip halay çekmeleri ve o gülümseten anlar bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

Derecik ilçesinde yağmur sonrası yol üzerinde oluşan su birikintisi çocuklar için adeta eğlence alanına döndü. Çocukların çamurlu suyun içinde halay çekmesi izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

O anları cep telefonuna kaydeden Erdoğan Yılmaz, "Evden markete giderken çocukların çamurlu suyun içinde oyun oynamaları dikkatimi çekti. Telefonunla çocukları halay çekerken kayda aldım. Daha sonra sosyal medyada paylaştım çok olumlu tepkiler geldi. Bu çocuklar köyün en sevimli çocukları çok seviyoruz" dedi.