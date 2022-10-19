Çocukları çok seven eşi için memleketine park yaptırdı

Sivaslı Halil Bıyık, çocukları çok seven eşinin ricasını kırmayıp memleketlerine çocuk parkı yaptırdı.

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde doğup büyüyen ve çeşitli nedenlerden dolayı Kayseri’ye taşınan 2 çocuk sahibi Huriye ve Halil Bıyık çifti memleket özlemiyle yaşıyor. Halil Bıyık, eşinin ricası üzerine memleketlerinde belediyenin tahsis ettiği alana çocuk parkı yaptırdı. Park geçtiğimiz günlerde hizmete açılırken, çocukları yıldıza benzeten çift parkın zeminine de yıldız şekli verdirdi. Çocukların eğlendiğini görünce mutlu olduklarını belirten Bıyık çifti, şimdiki hayallerinin ise parkın etrafını ağaçlandırmak olduğunu söyledi.

“Eşim ve ben çocukları çok sevdiğimiz için çocuk parkı yapmak istedik”

Altınyayla’da doğup büyüyen Huriye Bıyık, “Doğup büyüdüğümüz topraklara bir şeyler yapmak istedik. Eşim ve ben çocukları çok sevdiğimiz için çocuk parkı yapmak istedik. Antep’ten çim getirttik, peyzajda onu kullandık. Otomatik sulama sistemi kullandık. Çocukları yıldızlara benzettiğimiz için yıldız figürü kullandık. Çocuk oyun alanını yıldız şeklinde yaptık. Aileler için de oturmaları için iki adet kamelya yaptırdık. Bu alanı bize belediye başkanımız tahsis etti. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Eşime çok teşekkür ediyorum böyle bir imkan sağladığı için. Gelecek sene de buranın ağaçlandırılmasını yapacağız. İklim şartlarından dolayı şu an yapamadık ağaçlandırmayı. Gelecek yıl o hayalimizi de gerçekleştireceğiz” dedi.

“Eşim rica etti ve burayı yaptık”

Halil Bıyık, eşiyle beraber peyzaj işleri yaptığını belirterek, “Altınyayla ilçesinde park ihtiyacı olduğu için eşim de rica etti ve burayı yaptık. Geçen sene hayvanlar için çalıştık, bu sene de çocuklar için çalışmalar yaptık” diye konuştu.