Çocuklardan DİKO’ya gelen kumbaralar, deprem bölgesine ulaştırıldı

Diyarbakır Sarraflar ve Kuyumcular Odası (DİKO) Başkanı Mehmet Yüksel, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde mağdur olan çocuklara, odaya gönderilen kumbaraları hediye etti.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Diyarbakır’da enkaz çalışmaları aralıksız devam ederken, ‘asrın felaketi’ olarak nitelendirilen depremde mağdur olan vatandaşlara Diyarbakır Sarraflar ve Kuyumcular Odası kapısını açtı.

Öte yandan çocuklardan DİKO’ya yardım seferberliği çatısı altında gelen kumbaralar, oda başkanı Mehmet Yüksel tarafından deprem bölgesindeki çocuklara hediye edildi.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamada bulunan Yüksel, yaş ortalamasının 7-8 olduğu çocukların biriktirdiği paraları oda aracılığıyla depremzedelere bağışlamak istediklerini belirtti.

Yüksel, yardım seferberliğini esnaf ile birlikte yürüttüklerini söyleyerek şunları kaydetti:

“Bizler yardım seferberliğini Diyarbakır’daki esnafımız ile birlikte yürütüyoruz. Odamızın sosyal medyadaki resmi hesaplarına depremzedeler için bağışta bulunuluyor. Öte yandan vatandaşlarımız odamıza gelip ellerinden ne geliyorsa depremzedeler için yardım ediyor. Mağdur vatandaşlarımıza yardım esnasında dikkatimi çeken bir şey oldu. Ortalama 7-8 yaşındaki çocuklar, biriktirdiği paraları kumbaralar içerisinde getirip depremzedelere bağışladı. Ben de bu esnada kendimi tutamadım ve çok duygulandım. O esnada ekip arkadaşlarım bu duygulu anı telefon ile çekmiş. Kumbara içerisindeki bozuk paraları ertesi gün içerisinde kendi ellerimizle deprem bölgesindeki çocuklara hediye ettik.”