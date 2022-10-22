Çocuklara yönelik sosyal medya içerikleri Bakanlığın takibinde

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca oluşturulan Sosyal Medya Çalışma Grubu, internet ortamında çocuklara zararlı olabilecek unsurlar bulunduğu belirlenen bin 555 içeriğe müdahale etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Sosyal Medya Çalışma Grubu internet ortamında ve sosyal medyada yazılı, veya görsel olarak çocukların gelişimlerini olumsuz etkileyebilecek, ihmal, istismar ve suç unsurları bulunan içeriklerin engellenmesi veya kaldırılması için ilgili kurumlarla iş birliğiyle çalışma yürütüyor. Bakanlıkta 2017’den bu yana 7/24 esasıyla içerik takibi yapan Sosyal Medya Çalışma Grubu, bugüne kadar toplam bin 555 içeriğin kaldırılması veya engellenmesi için müdahalede bulundu.

Engellenen içerikler

Sosyal Medya Çalışma Grubu adli mercilerin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve RTÜK ile iş birliği yapıyor.

Bu çerçevede Gerçek Hikayeler, Hayatın Penceresi, İşte Benim Hikayem ve Hikayem Bitmedi isimli YouTube kanallarında “aile ve toplum yapısını bozan, genel ahlak kurallarına aykırı ve çocuk cinsel istismarını içeren ifadelerin yer aldığı” içerikler tespit edildi. Bu içeriklerin çocuklar tarafından izlenmesinin psikososyal gelişimlerini olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle 5651 sayılı yasa uyarınca erişimin engellenmesi için BTK’den talepte bulunuldu ve gerekli işlem uygulandı.

Ayrıca, “Kızıyla Evlenmek İsteyen Kral Masalı” videosu ensest içerikli ve genel ahlaka aykırı ifadelerin yer alması nedeniyle engellendi.

Mariam Oyunu da oyuncuların kişisel bilgilerinin elde edilmesi, çocuklara psikolojik baskı uygulanarak umutsuzluk ve çaresizlik içinde bırakması ve intiharı düşünmelerine yol açması gibi nedenlerle kaldırıldı.

Oyun karakteri için ailelere uyarı

Diğer yandan, çocukları olumsuz etkileyebilecek içeriklerle ilgili Bakanlık ailelere de uyarıda bulunuyor.

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Poppy Playtime isimli video oyunundaki “Huggy Wuggy” karakterinin çocuklarda korkuya neden olabileceği uyarısında bulunuldu. Ailelerin uyarılması amacıyla hazırlanan açıklamada, “Bu karakter sosyal medyada pek çok içerikte korkutucu bir unsur olarak kullanılmaktadır. Kısa sürede hem dijital medyada hem de oyuncak haliyle piyasada yayılan bu karakterin fiziksel özellikleri itibarıyla çocuklarda korku uyandırabileceği ve bu nedenle çocukların bu görsele maruz kalmasının psiko sosyal gelişimlerini olumsuz etkileyeceği değerlendirilmiştir. Bu kapsamda söz konusu oyuncağın çocuklara alınması Bakanlığımız uzmanları tarafından yapılan değerlendirme sonucunda uygun görülmemiştir” ifadeleri yer aldı.

Sosyal Medya Çalışma Grubu nasıl çalışıyor?

Çocukların dijital ortamlarda karşılaşabilecekleri tehditleri tespit etmek, koruyucu ve önleyici faaliyetlerde bulunmak ve tedbirler almak amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 2017’de Sosyal Medya Çalışma Grubu oluşturuldu.

Sosyal Medya Çalışma Grubu internet ortamında yer alan, çocukların gelişimlerini olumsuz yönde etkileyebilecek, çocukların ihmal ve istismara maruz kaldığı veya kalabileceği içeriklere hem kurumsal hem de kurumlar arası müdahale sürecinin yürütülmesi görevini üstleniyor.

Bu kapsamda kurumsal olarak Sosyal Medya Çalışma Grubunun tespitlerine ilişkin Bakanlığın Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yargı mercilerine başvurularak içerik engelleme/kaldırma talebinde ve konusu suç teşkil eden hususlarla ilgili suç duyurusunda bulunuluyor. Ayrıca il müdürlüklerine intikal eden konularla ilgili de gerektiğinde tedbir alınmak üzere yargı organlarına başvuruluyor ve mahkemelerce çocuklarla ilgili verilen ve Bakanlığın sosyal hizmet alanında olan tedbirler ivedilikle yerine getiriliyor.

Sosyal Medya Çalışma Grubu, söz konusu içeriklerle mücadele ve müdahale sürecinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile iş birliği yapıyor.

Çocukların gelişimini olumsuz etkileyebilecek içerikler, internet ortamındaki paylaşımların yayılma hızının çarpan etkisi dikkate alınarak, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ivedilikle 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında kaldırılmak/engellenmek üzere doğrudan BTK’ye bildiriliyor.

Çocuk ihmal, istismarını içeren içerikler adres tespiti ile URL adresi tespiti için EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına ve gerekirse yargısal süreç için Bakanlığın Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne iletiliyor.

Sosyal medya içerikleriyle ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ALO 183 hattı ve e-posta adresleri ile CİMER, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının siber@egm.gov.tr ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun https://www.ihbarweb.org.tr adresleri aracılığıyla gelen ihbarlar değerlendirilerek, gerekli işlemler uygulanıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocukların sağlıklı gelişimi için dijital ortamlardaki risklere dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğiyle eğitimler düzenliyor.