Çocuklar yarıyıl tatilinde doyasıya eğlendiler

Kalecik Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Kalecikli çocuklara yarıyıl tatili hediyesi olarak sinema etkinliği düzenledi. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen program, 4, 5 ve 6 Şubat tarihlerinde cuma, cumartesi ve pazar matinesi olarak gerçekleştirildi.

Çocukların ebeveynleriyle de katılabildiği etkinlikte 6 farklı sinema filmi gösterime girdi. Kalecik Belediyesi Konferans Salonu’nda düzenlenen programa öğrenciler akın ederken, 3 günde toplam katılım 968’e ulaştı. Öğrencilere yönelik kültür ve sanat faaliyetlerini artıran Kalecik Belediyesi ise etkinliklere ara vermeden devam ediyor.

"Onlarla birlikte mutluyuz"

Kalecik Belediye Başkanı Av. Dr. Duhan Kalkan ise çocukların bir eğitim-öğretim dönemi boyunca çok emek sarf ettiğini ve yorulduğunu belirterek, "Çocuklarımız kendi geleceklerini hazırladıkları eğitim süreçlerini tempolu bir şekilde geçiriyor. Zaman zaman yorucu olan bu dönemleri, geride bıraktığımız yarıyıl tatilinde hem dinlenerek hem eğlenerek geçirdiler. Kalecik Belediyesi olarak bu tatilde yaklaşık 1000 çocuğumuzu sinema etkinliği ile buluşturduk. Onların ufkunu açacak, günlük yaşamlarındaki rutine renk katacak bu etkinlikleri hem sinema hem de tiyatro dalında yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.