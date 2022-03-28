Çocuklar ve gençlerin erişilebilirlik farkındalığının artırılması hedefiyle “erişilebilirlik” temalı yarışma

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca erişilebilirliğin temel hak olduğu bilincinin yaygınlaştırılması ve ülkemizde erişilebilirlik kültürünün oluşturulması, okul çağındaki çocukların ve gençlerin konuyla ilgili farkındalık kazanmaları hedefiyle ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin katılacağı, “Erişilebilirlik” temalı ödüllü yarışmalar düzenlenecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ülkemizde erişilebilirlik kültürünün oluşturulması hedefiyle, çocuklar ve gençlere yönelik “Erişilebilirlik Temalı Yarışmalar” düzenleniyor.

Yarışmalarda erişilebilirliğin, çocukların ve gençlerin gündemine taşınarak, yarışma için hazırlayacakları eserleri ile erişilebilir kentlerin inşa edilmesi, teknolojilerin geliştirilmesine katkı sağlanması ve öğrencilerin yarışmaya katılarak ‘Erişilebilir Türkiye, Engelsiz Yaşam’a destek olmaları hedefleniyor.

Resmi ve özel okul öğrencilerinin katılabileceği yarışmaya başvurular bugün başlayacak ve 25 Nisan 2022’de sona erecek. Yarışmada, kategoriler ilkokul öğrencileri için “şiir”, ortaokul öğrencileri için “resim”, lise öğrencileri için ise “kısa film” olarak belirlendi.

İlkokul 2.,3. ve 4.sınıf öğrencileri yarışmaya serbest teknikle hazırladıkları şiirleri, ortaokul öğrencileri erişilebilirlik konusunu ele aldıkları resimleri, lise öğrencileri ise bireysel veya grup olarak en az 1 dakika, en fazla 3 dakika süreli hazırladıkları kısa filmle yarışmaya katılabilecek. Türk İşaret Dili ile çekilmiş kısa filmler de yarışmaya kabul edilecek. Öğrenciler hazırladıkları eserleri okul yönetimine teslim edecek.

Her okul yarışmada bir eser ile temsil edilecek. Bu nedenle seçilen eser için okul yönetimi tarafından Bakanlığın yarışma başvuru sayfası https://erisilebilirlik.aile.gov.tr/ adresinden gerekli adımlar izlenerek 9 Mayıs 2022 tarihine kadar başvuru gerçekleştirilecek. Resim kategorisinde okulu temsilen seçilen eserler ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne elden veya posta yolu ile teslim edilebilecek.

Yarışmaya katılan eserler; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı, kamu kurumları ve engellilere yönelik hizmet veren konfederasyonlardan temsilciler ile akademisyenlerden her bir kategori için oluşturulan değerlendirme kurulları tarafından incelenecek.

Değerlendirme sonucunda her kategoride birinciye 6 bin lira, ikinciye 4 bin lira, üçüncüye ise 2 bin lira ödül verilecek.

Yarışmada ilk üçe giren eserler 7 Haziran’da aynı internet sitesinden duyurulacak.