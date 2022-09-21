Çocuklar üşümesin diye 81 ilde atkı ve bere örecek

"Çocuklar üşümesin" diyerek 25 yıl önce kampanya başlatan ve 20 yıl boyunca tek başına 36 binden fazla atkı ve bere ören Ferda Yertut, daha fazla çocuğa yardım etmek için farklı illerdeki kadınlarla iş birliği yaptı. İlk olarak Adana’da çocuklar için atkı ve bere ören Yertut, “Benim yünüm, çocukların sevinci bitmesin. Örebilecek yürek o kadar fazla ki elimizden ne gelirse yapıyoruz. Yün bağışı ve gönüllü insanlar istiyorum” dedi.

Mersin’de yaşayan ev hanımı Ferda Yertut, 25 yıl önce oğlu Hayrican Buyurgan’a (29) sürekli üzerinde çizgi film karakterleri olan şapkalar ördü. Ancak Ferda Yertut, çocuğunun, bunları arkadaşlarına hediye ettiğini öğrendi.

Ferda Yertut, oğlunun verdiği hediyeler sonucu ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırmak üzere atkı ve bere örmeye başladı. Aradan geçen yılların ardından 5 sene önce Yertut, daha fazla çocuğa ulaşmak için sosyal medya hesabından ’İyilik Örüyorum’ adında bir kampanya başlattı.

Kısa sürede farklı illerdeki çok sayıda kadına ulaşan Yertut, sosyal medyadan iletişime geçtiği kadınlarla farklı kentlerde bir araya gelip onlarla birlikte atkı ve bere örüp ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırıyor.

Ferda Yertut ve beraberindeki kadın grubu, Adana’da Senem Karakaya’ya ait atölyede bir araya gelerek atkı ve bere ördü.

“20 yıl boyunca 36 bin bere ördüm”

İhlas Haber Ajansı’na konuşan Ferda Yertut, 20 yıl boyunca tek başına atkı ve bere ördüğünü son 5 yıldır kampanya başlattığını söyledi. Yertut, “Tek başıma 20 yıl boyunca 36 bin bere ördüm. 5 yıldır da gönüllü olarak böyle arkadaşlarımla toplanıyoruz ve çocuklarım için savaşıyoruz. Çocuklarımıza yetişmeye çalışıyoruz. Geçen sene 36 bin 742 bere ve atkı gönderdik. Ardından yaşlılar için huzurevlerine 400 diz battaniyesi, 40 tane de evsiz için uyku tulumu yaptık” diye konuştu.

“Bu çok güzel bir proje”

Ömrünün sonuna kadar bu iyilik hareketini sürdüreceğini söyleyen Yertut, “Ben bunu yapıyorum ama sadece öncüyüm ben. Çok güzel bir imecemiz var. Kimisi yün bağışlıyor, kimisi bere satın alıyor, kimisi kargoyu karşılıyor. Bunu bu sene Türkiye geneline yaymak istiyorum. İlk olarak Adana’da başladım ama 81 ile de haber saldım. Kim bizi davet ederse ben atlayıp gideceğim ve orada çocuklarım için öreceğim. Bu çok güzel bir proje. Daha da güçlenmesini istiyorum” dedi.

“Yün bağışı ve gönüllü insanlar istiyorum”

Adana’da 1 ay içerisinde 5 bin atkı ve bere örmeyi hedeflediklerini anlatan Ferda Yertut, “Bu sene Türkiye geneli 100 bin atkı ve bere örmeyi hedefliyoruz. Sesimi duyan herkese sesleniyorum. Benim yünüm, çocukların sevinci bitmesin. Örebilecek yürek o kadar fazla ki elimizden ne gelirse yapıyoruz. Yün bağışı ve gönüllü insanlar istiyorum. Bugün 1 top yünden 1 bere oluyor ve 1 bere, 1 çocuğu sevindiriyor” ifadelerini kullandı.

“Gücümüz yettiğince iyilik örüyoruz”

Kampanya çerçevesinde kadınların Adana’da buluşmasını sağlayan Esin Büyükyılmaz, “Çalışan, ev hanımı ve çocuklara yardım etmek isteyen insanlar bizlere desteğe geliyorlar. İnternet aracılığıyla birbirimize haber veriyoruz. Burada elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince iyilik örüyoruz” dedi.