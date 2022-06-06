"Çocuklar okusun" diye kitap toplama kampanyası başlattılar

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de Sosyal Bilgiler Öğretmeni, Ahi Evran Üniversitesi Öğrencileriyle ‘Çocuklar Kitap Okusun’ kampanyası başlattı. Kampanyada toplanan kitaplar çocuklara gönderilecek.

Sahafta tanışan Sosyal Bilgiler Öğretmeni Şenol Dönmez ile Ahi Evran Üniversitesi öğrencileri, farklı coğrafyalarda yaşayan öğrenciler için kitap kampanyasıyla şehirde farkındalık oluşturarak çocukları okumaya sevk ederek internet bağımlılığından da uzaklaştırmak istiyor. Kitapların dünyasıyla çocukların ufuklarının gelişileceğini belirten Sosyal Bilgiler Öğretmeni Şenol Dönmez, özellikle köy okullarını kitaplarla buluşturmak için harekete geçtiklerini söyledi. Dönmez, “Köy okulları için kitap kampanyası düzenledik. Başlattığımız kampanya ile de Türkiye’nin farklı bölgelerindeki insanlardan destek bulduk. Bir sahafı da şehirde merkez olarak belirledik. Toplanan kitapları farklı coğrafyalarda eğitim gören çocuklara ulaşması için de harekete geçtik. Çocuklarımızın eğitim hayatlarına katkı sağlayabildiysek ne mutlu bizlere çocuklarımızın kitaplarla ufukları açılmışsa da bahtiyar oluruz” diye konuştu.

Sahaf, kampanya merkezi oldu

Sahafta tanışan ve kampanyayı yürüten öğretmen ile öğrencilerden Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Barış Yayla, kampanyaya arkadaşları ile katıldığını ve çocukların okumasına katkı sunmak istediklerini söyledi. Arkeoloji Bölümü öğrencisi Bekir Ceylan ise ailesinden okunmuş kitapları topladığını ve olumlu dönüşlerinde kendisini mutlu ettiğini belirtirken, Tarih Bölümü öğrencisi Asım Emre Şahin ise öğrenci gurupları ve öğretmenin kampanya içerisinde sahafta tanıştığını ve onları bir araya getiren ortak değerin de kitap okuma şevki olduğunu belirtti.

Kırşehir’de toplanan kitaplar ise kargo ile farklı coğrafyalarda ki okullara gönderildi.