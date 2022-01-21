Çocuklar mektupla kar istedi, Başkan Tarhan karne günü sürpriz yaptı

MERSİN (İHA) – Mersin’de geçtiğimiz günlerde mektup yazarak Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’dan okullarına kar isteyen öğrenciler, karne gününde kar sürpriziyle sevindi. Çocuklar, Başkan Tarhan’dan hem karnelerini aldı hem de onunla kar topu oynadı.

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, geçtiğimiz günlerde mektup yazarak okullarına kar getirmesini isteyen Mezitli Yiğitcan Çiğa İlkokulu’ndaki öğrencilere karne gününde sürpriz ziyaret yaptı. Öğrencileri sınıflarında ziyaret ederek karnelerini dağıtan Başkan Tarhan, çocuklara kitap da hediye etti. Tarhan, daha sonra çocuklarla birlikte Toroslar’dan getirilen karların döküldüğü alana geçerek kar topu oynadı. Öğrencilerin yanı sıra öğretmen ve velilerin de katıldığı kar eğlencesinde okulun son gününde neşeli anlar yaşandı.

“Çocuklarımıza sürpriz yaptık”

Çocukların mutluluğunu görmenin kendilerini de mutlu ettiğini vurgulayan Başkan Tarhan, “Bugün ülke genelinde çocuklarımızın mutlu ve özel bir günü. Çocuklarımız ve velilerimiz karne sevinci yaşıyor. Çocuklarımız bana ayrı ayrı mektup yazarak okullarına kar getirmemizi istemişlerdi. Biz de onlara sürpriz yaparak hem okullarında ziyaret ettik hem de birlikte kar topu oynadık. Karne alan çocuklar neşeli bir şekilde kar topu oynadılar. Onların bu neşelerini görmek bizleri de ayrıca mutlu ediyor. Çünkü ülkemizi Atatürk’ün çizdiği yolda çağdaşlığa taşıyacak olanlar bu çocuklarımızdır” dedi.

Tarhan, çocukların kar isteklerini “Kar Perisi Başkana Söylemeyi Unutma” başlığıyla yazdıkları mektupla dile getirdiklerini belirterek, “‘Belediye Başkanımız, 21 Ocak 2022 Cuma günü karne alıyoruz. Bize karne hediyesi vermek ister misiniz? Okulumuza kar istiyoruz. Okulumuza kar getirirseniz çok seviniriz. Sizi seviyoruz. Eğer okulumuzda kar olursa ben kardan adam yapacağım. Arkadaşlarımla kar topunu birbirimize fırlatacağız. Sizi seviyoruz. Okulumuzda kar olursa çok seviniriz’ şeklinde her biri kendi el yazısı ile mektup haline getirmişlerdi. Çocukları mutlu etmek bence çok güzel bir şey” ifadelerini kullandı.