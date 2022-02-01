Çocuklar kar üzerinde bisiklet sürüp balon uçurdular

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Karaca köyünde yaşayan çocuklar, kar üzerinde bisiklet sürüp balon uçurdu.

Geçtiğimiz günlerde yağan kar yağışının ardından Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Karaca köyü beyaza büründü. Köyde yaşayan çocuklar ara tatil olmasından dolayı evde sıkılınca tatillerini kar üzerinde bisiklet sürerek ve balon uçurarak geçirdi. Iğdır’da gelen bir grupta çocukların bu eğlenceli halini görünce çocuklara kurabiye ikram etti. Çocuklar büyükler ile oyun oynayıp eğlenceli zaman geçirdi.

Kar üzerinde bisiklet süren çocuklardan Bedreddin Karaman, “Biz bugün arkadaşlar ile toplanıp buraya geldik. Kurabiye yedik, balonlar uçurduk, bisiklet sürdük. Balonlar ile koştuk, çok eğlendik. Biz kar yağdığında hep buraya gelerek oyun oynuyoruz” dedi.