Çocuklar ilk kez uçurtma heyecanı yaşadı

Gaziantep’in Karkamış ilçesinde öğrenciler için düzenlenen piknik etkinliğinde çocuklar, ilk kez uçurtma uçurtmanın heyecanını yaşadı.

Gaziantep’in Karkamış ilçesinde Elifoğlu Ortaokulu öğretmenleri, öğrencilerle uçurtma etkinliği ve mangal etkinliği düzenledi. Etkinlikte ilk kez uçurtma uçurtan çocukların mutluluğu gözlerinden okunurken, Kübra öğretmenle birlikte müzik eşliğinde oynamaları ve halay çekmeleri etkinliğe daha da bir neşe kattı. Etkinliğe, Karkamış Kaymakamı Göksu Bayram, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Kendirci, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Etkinliğe katılan öğrenciler, öğretmenlerine teşekkür ederek, çok eğlendiklerini, ilk kez uçurtma uçurduklarını belirterek, mutluluklarını dile getirdi.