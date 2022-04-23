Çocuklar hasta olduklarını unuttu

DÜZCE (İHA) – Düzce Atatürk Devlet Hastanesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda hastanelerde bulunan çocuk hastalara özel bir etkinlik düzenledi. Çocuk servisinde yatan hastalar, hastane içerisinde bulunan oyun parkında kolundaki seruma aldırış etmeden gönüllerince eğlendiler.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda hastanede yatan çocuklar için Düzce Atatürk Devlet Hastanesi dikkat çeken bir etkinlik gerçekleştirdi. Hastanede yatan çocukların bayramını kutlamak için, çocuk servisi içerisinde ki oyun parkurunda etkinlik yapıldı. Çocuklar oyun salonu sallandı, kaydıraktan kaydı ve çeşitli oyunlar oynadı. Ellerinde takılı olan seruma rağmen kaydıraktan kayan çocuklara aileleri de destek verdi. Bir yandan tedavi gören minikler, bir yandan da gönüllerince eğlendi.

“Çocuğum kreş ortamını burada yakaladı”

Rahatsızlanan küçük kızı ile birlikte etkinliğe katılan İbrahim Cantimar, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını bu şekilde planlamadık. Kreşe gidiyor, orada bir etkinlik yapacaktık. Ani olarak bir rahatsızlık geçirdiği için buradayız. Ama yine burada ki ortam gayet güzel arkadaşları ile beraber bir eksiklik hissetmedi. Kreş ortamını en azından yakaladı burada. Yoksa zamanı nasıl geçirebilecekti hiç bilmiyorum. En azından burası onun için büyük bir değişiklik oldu. Gayet güzel bir ortam. Etkinlikler olsun, çocuk güzel eğlendi ve mutlu oldu. Dışarı ile bağlantısını tamamen kopardı. Memnunuz güzel bir etkinlik oldu. Bunu düşünen yapan hastane yönetimine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Meydanlara inemeyen çocuklarımızın bayramını hastanede kutladık”

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirilen etkinliğe katılan Sağlık Müdür Dr. Yasin Yılmaz, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına hastanemizde giren minik çocuklarımız ile birlikte kutluyoruz. Bayram dolayısı ile meydanlara inemeyen çocuklarımızı hastanemizde oluşturmuş olduğumuz etkinlik alanında 23 Nisan’ı hep beraber kutlayalım birlikte vakit geçirelim, günün anlam ve önemini birlikte yaşatalım yaşayalım istedik. Çocuklarımız hastalıklarından dolayı burada. Kimisinin kolunda serum takılı kimisinin farklı gerekçeler ile hastanemizde yatıyorlar. Ben bu vesile ile hastanemizde yatan tüm çocuklarımızın tüm ülkemizde ki çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum ve hepimize iyi bayramlar diliyorum” şeklinde konuştu.