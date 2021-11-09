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Çocuklar haklarını uygulamalı öğreniyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Hakları Komitelerine üye çocuklar, Çocuk Hakları Sözleşmesi’ndeki haklarını pek çok alanda düzenlenen etkinliklere katılarak hem sosyal hayatın içinde öğreniyor hem de akranlarına öğretiyor.

Haberde İnsan 09.11.2021, 10:30
Çocuklar haklarını uygulamalı öğreniyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Hakları Komitelerine üye çocuklar, Çocuk Hakları Sözleşmesi’ndeki haklarını pek çok alanda düzenlenen etkinliklere katılarak hem sosyal hayatın içinde öğreniyor hem de akranlarına öğretiyor.

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak 81 ilde oluşturulan Çocuk Hakları Komiteleri renkli etkinliklerle sosyal hayata katılıyor. Komitelere üye 880’i engelli toplam 29 bin 344 çocuk, bu etkinliklerde haklarını sosyal hayatın içinde öğrenirken keyifli vakit de geçiriyor.

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin toplumun tüm kesimleri tarafından öğrenilerek hayata geçirilmesi, çocukların kendilerini ilgilendiren karar süreçlerine katılımının sağlanması amacıyla kurulan İl Çocuk Hakları Komiteleri farkındalık yaratılmasına yönelik pek çok çalışma yürütüyor. Çalışmalarla, çocukların aile ve toplum hayatının yanı sıra kamusal yaşama katılımlarına ortam yaratılıyor. Böylece her kademede karar alma süreçlerinde çocukların da etkin olması hedefleniyor.

Sosyal sorumluluk, eğitim, tanıtım ve bilinçlendirme, kültürel ve sportif faaliyetler düzenleyen Çocuk Hakları Komiteleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Kızılay Haftası, Dünya Kız Çocukları Günü, Orman Haftası, Dünya Çevre Günü, Engelliler Haftası gibi özel gün ve haftalarda da etkinlikler planlanıyor.

Ayrıca Çocuk Dostu Minibüs, Çocuk Hakları Ormanı, Oyun Sokağı, Masal Okuma ve Dinleme Köşesi, Çocuk Dostu Milli Parkı, Çocuk Hakları Kütüphanesi gibi “çocuk dostu” alanlar oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapılıyor.

Çocuklar “sosyal sorumluluk”la ilgili yaşlı, engelli bireylere ziyaretler, hayvan barınaklarına geziler, fidan dikimi, yardım gibi faaliyetlere katılıyor.

Renkli etkinliklerle hem eğleniyorlar hem öğreniyorlar

Komitelere üye çocuklar katıldıkları etkinliklerle bulundukları çevrede farkındalık oluşturmaya çalıştı.

Kırklareli Çocuk Hakları Komitesi “Çocuk Hakları Gazetesi” çıkarırken, Adıyaman Çocuk Hakları Komitesi üyeleri, ilin dezavantajlı bölgelerindeki okullarda çocuklara kırtasiye malzemeleri hediye etti.

Kahramanmaraş Çocuk Hakları Komitesi Kızılay ile iş birliğiyle “Veren El Alan Elden Üstündür” projesi kapsamında ihtiyaç sahiplerine ekmek dağıttı.

Diyarbakır Çocuk Hakları Komitesi üyeleri sosyal sorumluluk projesi kapsamında köy okulu ziyareti ve fidan dikimi gerçekleştirdi.

Yozgat Çocuk Hakları Komitesi üyeleri hayvan barınaklarına mama götürdü.

Çankırı Çocuk Hakları Komitesi üyesi çocuklar, huzurevi ziyareti gerçekleştirerek yaşlılarla bir araya geldi.

Zonguldak Çocuk Hakları Komitesi üyeleri, engelli akranlarını evlerinde ziyaret ederek, onlara hediyelerle sevindirdi.

Çankırı Çocuk Hakları Komitesi üyeleri, Kızılay Kan Bağışı aracında kan bağışının önemini anlatarak, vatandaşlara çağrıda bulundu.

Elazığ Çocuk Hakları Komitesi üyeleri, depremde yaralanan Yüsra bebek ve annesini ziyaret ederek ihtiyaç malzemeleri ve hediyeler götürdü.

Mersin ve Ardahan’da Çocuk Hakları Durakları yapıldı. Şehrin belli noktalarına konulan panolarla ve otobüs duraklarına asılan afişlerle çocuk haklarına işaret edildi.

“Çocuk dostu” alanlar

“Çocuk Dostu Alanlar Oluşturulmasına Yönelik Faaliyetler” kapsamında çocuk dostu minibüs, çocuk komite odaları, çocuk hakları odaları, oyun sokağı, çocuk hakları atölyesi ve oyun odaları, masal okuma ve dinleme köşesi, doğa yaşam ve kamp alanı, çocuk hakları kütüphanesi, çocuk dostu müzik odası oluşturulması gibi faaliyetler gerçekleştirildi.

Bayburt’ta Çevre Koruma Haftası’nda çocuk bahçesi oluşturularak piknik yapıldı ve geleneksel oyunlar oynandı. Bayburt Çocuk Hakları Komitesi ayrıca “Sıfır Atık” projesi kapsamında atıklardan “şelale” oluşturdu.

Ardahan’da Çocuk Hakları Komite Odası ve Kütüphanesi kurulurken, Artvin’de çocukların sanatla iç içe olmasını sağlamak amacıyla Müzik Odası hizmete sunuldu.

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