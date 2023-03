Çocuklar gülsün diye gençler seferber oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki çadır kentleri gezen Bitlis’in Tatvan Belediyesi Gençlik Meclisi ekibi, çocukların yüzlerini güldürebilmek için ’çocuk şenliği’ düzenliyor.

Tüm ülkeyi yasa boğan ve "asrın felaketi" olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen çocuklar oldu. Depremin ilk gününden itibaren depremzedelerin arama-kurtarma, barınma, temizlik, gıda ve giyim ile çeşitli ihtiyaçlarını gideren Tatvan Belediyesi, çocukları da unutmadı. Bu çerçevede Tatvan Belediyesi Gençlik Meclisi ekipleri yıkıcı depremlerden etkilenen illerdeki çadır kentlerde yaşamını sürdüren çocukların moral ve motivasyonunu arttırmaya yönelik harekete geçti. Çocuklar için hazırlıklarını tamamlayarak Tatvan’dan yola çıkan Tatvan Belediyesi Gençlik Meclisi ekipleri, deprem bölgesindeki çadır kentleri tek tek gezerek şenlik düzenliyor. Çeşitli etkinliklerle çocukların hafızasından depremin izlerini silmeye çalışan gönüllü ekip, çocuklara unutulmaz bir gün yaşatıyor. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinliklerde doyasıya eğlenen çocuklara ekipler tarafından çeşitli hediyeler de veriliyor.

"Gençlerimiz, çocukların yüzünde bir gülümseme olmak için uğraşıyor"

Depremden en çok etkilenen grubun çocuklar olduğunu belirten Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, "Depremin ilk gününden itibaren depremzede ailelerin yanında olduk. Deprem bölgelerinde ilk günden beri çalışmalar yürütüyoruz. Depremde psikolojik olarak en çok etkilenen gruplardan biri olan çocuklarımız için de neler yapabiliriz diye düşündük. İlk olarak Tatvan’a yerleşen depremzede ailelerimizin çocukları için Tatvan’da çocuk şenliği düzenledik. Ardından Gençlik Meclisi üyelerimiz ve gönüllü gençlerimizi deprem bölgelerindeki çadır kent ve konteyner kentlerde çocuk şenlikleri yapması için gönderdik. Depremden yoğun şeklinde etkilenen il ve ilçelerde sırasıyla çocuk şenliği düzenleyecek gençlerimiz, çocukların yüzünde bir gülümseme olmak için uğraşıyor. Çocuklarımız depremde başlangıçta çok etkilenmişlerdi. Yaraları sarmak için çalışan gönüllü gençlerimize de teşekkür ediyorum. Bu süreçte çocukların böyle mutlu olmaları da bizleri ayrıca mutlu ediyor" dedi.

Deprem bölgesindeki tüm çocuklara ulaşmayı hedeflediklerini söyleyen Tatvan Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Furkan Kaymaz, "Ülkemizi yasa boğan depremlerden dolayı hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara da şifa diliyorum. Bizler depremin ilk gününden itibaren deprem bölgesine gittik ve orada elimizden geldiği kadarıyla yardımcı olmaya çalıştık. Tatvan’a döndükten hemen sonra ilçemizde ikamet eden çocuklarımıza yönelik şenlik düzenledik. Şenliğe yaklaşık 400 aile katılım sağlamıştı. Tatvan’dan hazırlıklarımızı yapıp yola çıkarak deprem bölgesindeki çocuklar için şenlik yapıyoruz. Dün Malatya’daydık, bugün de Elbistan’dayız. Yarın Allah nasip ederse Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye’ye gideceğiz. Bu konuda bizlere desteklerini esirgemeyen Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani’ye teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Her çocuğun kalbine dokunmak bizim için çok önemli"

Etkinliklerin devam etmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Gençlik Meclisi Üyesi Ahmet Yılmaz Eren ise, "Deprem bölgelerinde çocuk etkinlikleri düzenliyoruz. Belediye Başkanımız Mehmet Emin Geylani’ye ve Gençlik Meclisi Başkanımız Furkan Kaymaz’a desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Burada yaptığımız etkinliklerde çocukların gülümseyip eğlenmesi her şeyden önemli. Tatvan Belediyesi Gençlik Meclisi olarak depremin etkisini gösterdiği 11 ile de gitmeyi düşünüyoruz. Burada çocuklara özel çok güzel şenlikler düzenlemeye çalışıyoruz. Elimizden ne geldiyse her çocuğun kalbine dokunmak bizim için çok önemli. Bu etkinliklerin devam etmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Elbistan halkı olarak gönüllü gençlere minnettar olduklarını söyleyen depremzede Faik Öztürk de, "Tatvan’dan gelerek Elbistan’ımıza renk katan gönüllü arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bir okul müdürü olarak gözlerimizi yaşartacak bir harekette bulundular. Kendilerine teşekkür ediyoruz, Elbistan halkı olarak minnettarız" ifadelerini kullandı.

Çocuk şenliğine katılan depremzede çocuklar ise palyaçoları, oyuncakları ve hediyeleri gördükleri için çok mutlu olduklarını ve Tatvan Belediyesi Gençlik Meclisi ekibine çok teşekkür ettiklerini dile getirdi.