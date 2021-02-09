Çocuklar devlet korumasında kalacak

Mersin’de eşinden ayrılan annenin, "Evlatlık verilmelerini istemiyorum" dediği 2 çocuğunun, çocuk esirgeme yurdunda devlet korumasında kalacağı bildirildi.

Hakkari’de 13 yaşındayken kaçarak evlendiği eşinden 2 yıl önce ayrıldıktan sonra 5 ve 8 yaşlarındaki iki çocuğu ile ortada kalan ve çocukları, çocuk esirgeme kurumuna yerleştirilen Zennure Çelik’in (25), 2 çocuğunun da evlatlık verilmeyeceği, devlet korumasında tutulacağı belirtildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, çocukların evlatlık verilmesini gerektirecek koşulların oluşmadığı, annenin bu iddialarının asılsız olduğu vurgulandı.

Çocuklarını kuruma kendisi getirmiş

Ayrıca çocukların, çocuk esirgeme kurumuna yerleştirildikten sonra annenin talebi üzerine kendisine verildiği, yine kurum desteği ile Hakkari’deki ailesinin yanına gönderildiği, fakat bir süre sonra Mersin’e dönen annenin, sağlık durumunun iyi olmadığını, çeşitli rüyalar gördüğünü, bu nedenle çocuklarına bakamayacağını söyleyerek kuruma tekrar geri verdiği öğrenildi. Bu nedenle annenin, sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildiği, psikolojik rahatsızlıkları olduğuna dair raporu bulunduğu kaydedildi.