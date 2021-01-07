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Çocuklar "bir yumak mutluluk" yaşayacak

Ordu’nun Ünye ilçesinde Kızılay Kadın Kolları, sosyal sorumluluk projesi kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere ve çocuklara yönelik "Bir Yumak Mutluluk" projesini hayata geçirerek, çocukların kışın üşümemesi için kolları sıvadı.

Haberde İnsan 07.01.2021, 10:28
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Çocuklar "bir yumak mutluluk" yaşayacak

Ordu’nun Ünye ilçesinde Kızılay Kadın Kolları, sosyal sorumluluk projesi kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere ve çocuklara yönelik "Bir Yumak Mutluluk" projesini hayata geçirerek, çocukların kışın üşümemesi için kolları sıvadı.

Ünye Kızılay Kadın Kolları Başkanı Zeynep Gürel ve yönetimi tarafından yaklaşık bir haftadır ön çalışması tamamlanarak 2. sosyal sorumluluk projesi olan "Bir Yumak Mutluluk" sayesinde kış ayının zor şartlarında çocuklar üşümesin diye ailelerin ve gönüllülerin desteğiyle atkı ve bere örülerek dağıtımı gerçekleştirilecek. Özellikle Ünye’de ihtiyaç sahibi aile ve çocukların kış şartlarında yaşadıkları zorluklar düşünülerek hayata geçirilen proje, örgü yapan annelerin ve Kızılay gönüllülerinin büyük desteğini aldı.

"Her şey çocuklar üşümesin diye"

Ev hanımlarıyla beraber kışın soğukta çocuklar üşümesin diye birer atkı ve bere örmeye karar verdiklerini söyleyen Ünye Kızılay Kadın Kolları Başkanı Zeynep Gürel, "Biz Kızılay Kadın Kolları olarak birçok ihtiyaç sahibi ailelere ve çocuklara ulaştık. Bizler çocuklarımız için neler yapabiliriz diye bir projeyi hayata geçirmeyi hedefledik. Projemizin adı ‘Bir Yumak Mutluluk’ projesi olarak hayata geçirdik. Tabii, bunu ev hanımlarımızla beraber kışın soğukta çocuklarımız üşümesin diye birer atkı ve bere örmeye karar verdik. Burada örme işlerimizde ev hanımlarımız ve Kızılay gönüllülerimiz var. Ancak pandemi nedeniyle buraya herkesi çağıramadık ancak şu an evlerinde örgü işini yapan 50’ye yakın bayanlarımız var. Bir hafta süre içerisinde ördüğümüz atkı ve berelerimizi ihtiyaç sahibi çocuklarımıza ulaştırmış olacağız. Buradan bütün ev hanımlarımıza seslenerek bizlere örgü için destek olmak isteyenler sosyal medya üzerinden ulaşabilir ve ne kadar atkı ile bere yapabilirsek çocuklarımızın yüreklerine o kadar dokunabiliriz" dedi.

"60 aile ile 200 atkı ve bere dağıtacağız"

Ev hanımlarıyla birlikte bir hafta içerisinde dağıtımını planladıklarını ifade eden Gürel, "Biz şu an örme ile alakalı bütün arkadaşlarımıza bahsettik. Bere ve atkı olarak bizlerin bir sayı sınırı yok. Ne kadar çok olursak o kadar çocuklarımızda mutluluğu hak ediyorlar. Biz yaklaşık 60 ev hanımlarımızla beraber bu projeye başladık. Hedefimiz 200 atkı ve bere yapmak olacaktır. Tabi sosyal medya üzerinden bizleri görerek atkı veya bere vermek isteyenleri kabul edeceğiz. Bir hafta sonra ise bu atkı ve bereleri çocuklarımıza giydirerek onları sevindireceğiz. Zaten bu projenin bir haftadır ön çalışmasını yapmıştık. Çevremizin de desteğiyle yünleri ve ellerinde bulunan örülmüş atkıları gönderdiler. Tabii, bunun haricinde olan yünlerimizde toplanarak çocuklarımız için örülmeye hazır hale getirilecek" diye konuştu.

"Çocuklarımızın üzülmesi bizleri de yaraladı"

Çocukların yüzünü güldürmek ve ufakta olsa bir tebessüm oluşturabilmenin kendileri için çok büyük bir mutluluk olduğunu dile getiren Ünye Kızılay Kadın Kolları Medya Sorumlusu Suna Yerlikaya ise, "Saha çalışmalarımızda ihtiyaç sahibi ailelere çok fazla ulaştık. Çocuklarımızın üzgün halleri burada bizleri de derinden yaraladı. Onların yüzünü güldürmek veya ufakta olsa bir tebessüm oluşturabilmek bizim için çok büyük bir mutluluk olacaktır. Anneler ve burada bulunan gönüllülerimizle beraber bu projeyi başlattık. Tabii, burada çocuklarımız için yapılanlar onların yaralarını çok sarmayacaktır ancak sonuçta bizler bir gülücükte olsa bunun için projemizle beraber yola çıktık. Biliyoruz ki birçok anneler ve kadınlarımız birilerine el uzatmak istiyor. O ailelerimizde bu projenin vesilesiyle birçok çocuğumuzun yüzünü güldürebilirler" şeklinde konuştu.

Yapılan örgülerin ardından bere ve atkılar Ünye’de çocuklara dağıtılacak.
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