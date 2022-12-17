Çocuklar bir an olsun depremi unuttu

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Gölyaka ilçesi merkez üssü 5,9 büyüklüğündeki depremden en çok etkilenen çocuklar Soma Gençlik Merkezi gönüllü gençlerinin düzenlediği etkinlikle bir an olsun depremi unuttular. Öğrenciler oyunlar oynayıp dolayasıya eğlendiler.

23 Kasım günü ilk saatlerinde merkez üssü 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk kez depreme şahit olan çocuklara yaşadıklarını bir nebze olsun unutturmak için 450 kilometre uzaktan, Manisa’nın Soma ilçesinden Fatih İlkokuluna gelen Gençlik Merkezi gönüllüleri unutulmaz bir gün yaşattı.

Öğrenciler; halat çekti, çuval ile koştu, yüzlerini boyandı, çeşitli oyunlar oynadılar.

Soma Gençlik Merkezi Müdürü Dilek Mert, Manisa olarak Düzce’nin yanında olduklarını belirterek, “Manisa’nın Soma ilçesinden Düzce’ye geldik. Düzce’de yaşanan depremin olumsuz etkilerini en aza indirmek, çocukları bir nebzede olsa rahatlatmak, oyunlarla onları eğlendirmek, yalnız olmadıklarını hissettirmek için Fatih İlkokulundayız. Çocuklar mutlu görünüyorlar bizde onları mutlu görünce daha mutluyuz. Manisa olarak Düzce’nin yanındayız. Gençlik merkezinin gönüllü gençleri, öğrencilerimiz, mezun öğrencilerimiz hepsi toplum yararına çalışan gönüllü gençlerimiz” ifadelerinde bulundu.

Unutulmaz bir gün yaşayan öğrenciler depremde korktuklarını yaptıkları etkinliklerle depremi unuttuklarını söylediler.