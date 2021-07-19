banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
TÜROB uyardı: Yeni oranları mutlaka kontrol edin
TÜROB uyardı: Yeni oranları mutlaka kontrol edin
Lise öğrencileri Tiktok'un sınırsız jeton açığını buldu
Lise öğrencileri Tiktok'un sınırsız jeton açığını buldu
Tuz dışında tansiyonu yükselten 9 besin
Tuz dışında tansiyonu yükselten 9 besin
Tüketici güveni yeniden azaldı
Tüketici güveni yeniden azaldı

Çocuklar arazözün tazyikli suyuyla serinledi

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Adana’da sıcaktan bunalan çocuklar, belediye arazözünden sıkılan tazyikli suyla serinledi.

Haberde İnsan 19.07.2021, 17:40
Çocuklar arazözün tazyikli suyuyla serinledi
banner502

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Adana’da sıcaktan bunalan çocuklar, belediye arazözünden sıkılan tazyikli suyla serinledi.

Hava sıcaklığının gölgede 38 derece ölçüldüğü kentte bunalan vatandaşlar serinlemek için birbirinden farklı yöntemlere başvuruyor.

Merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi’nde de sıcaktan bunalan çocuklar cadde ve sokaklarda sulama yapan Yüreğir Belediyesi’ne ait arazözün tazyikli suyu ile serinledi.

Çocukların eğlencesini ise çevredekiler, cep telefonu kamerasıyla görüntüleyerek, sosyal medyada paylaştı.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir de o anları “Adana sıcakları ile nasıl başa çıktığımızı kimse sorgulamasın” notu ile sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Yorumlar (0)
29°
parçalı az bulutlu
banner501