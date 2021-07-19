Çocuklar arazözün tazyikli suyuyla serinledi

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Adana’da sıcaktan bunalan çocuklar, belediye arazözünden sıkılan tazyikli suyla serinledi.

Hava sıcaklığının gölgede 38 derece ölçüldüğü kentte bunalan vatandaşlar serinlemek için birbirinden farklı yöntemlere başvuruyor.

Merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi’nde de sıcaktan bunalan çocuklar cadde ve sokaklarda sulama yapan Yüreğir Belediyesi’ne ait arazözün tazyikli suyu ile serinledi.

Çocukların eğlencesini ise çevredekiler, cep telefonu kamerasıyla görüntüleyerek, sosyal medyada paylaştı.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir de o anları “Adana sıcakları ile nasıl başa çıktığımızı kimse sorgulamasın” notu ile sosyal medya hesaplarından paylaştı.