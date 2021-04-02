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Çocuk yerde bulduğu parayı polise teslim etti

Bitlis’in Ahlat ilçesinde ikamet eden 13 yaşındaki Yusuf Yasir Adıyaman, oyun oynarken bulduğu bir miktar parayı polise teslim etti.

Haberde İnsan 02.04.2021, 11:15
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Çocuk yerde bulduğu parayı polise teslim etti

Bitlis’in Ahlat ilçesinde ikamet eden 13 yaşındaki Yusuf Yasir Adıyaman, oyun oynarken bulduğu bir miktar parayı polise teslim etti.

İlçenin Selçuklu Çarşısı’nda arkadaşlarıyla oyun oynayan 13 yaşındaki Yusuf Yasir Adıyaman, yerde para olduğunu fark etti. Topladığı paraları İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim eden küçük Yusuf Yasir, duyarlı davranışından dolayı takdir edildi.

Bulduğu parayı polise teslim eden Yusuf Yasir Adıyaman, “Arkadaşlarımızla top oynuyorduk. Yerde bir miktar para olduğunu gördüm. Bulduğum parayı polise teslim ettim. Sahibinin bulunmasını istiyorum” dedi.
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