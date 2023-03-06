Çocuk oyun otobüsü depremzedelerin motivasyon kaynağı oldu

Kahramanmaraş merkezli yaşanan yıkıcı depremin ardından Osmaniye Belediyesi tarafından depremzede çocuklar için hazırlanan “Çocuk Oyun Otobüsü” hizmete girdi. İlk durağı Remzi Özer Yatılı Bölge Ortaokulu bahçesinde yaşamlarını sürdüren çocukları ağırlayan oyun otobüsü, çocukların motivasyon kaynağı haline geldi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 kent arasında yer alan Osmaniye’de yaralar sarılmaya devam ediyor. Özellikle depremden etkilenen çocukların yaşadıklarını atlatabilmesi için afetin ilk gününden beri sahada olan Osmaniye Belediyesi ekipleri, çocukların yüzlerini güldürebilmek için durmaksızın çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Osmaniye Belediyesi afetzede çocukların yaşadıkları travmaları daha da hızlı atlatabilmeleri adına çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Osmaniye Belediyesi tarafından hazırlanan Çocuk Oyun Otobüsü, afet sonrasında oluşturulan toplu yaşam alanlarında hayatlarını sürdüren çocukların motivasyon kaynağı olması için yollara düştü. İlk durağı Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde bulunan Remzi Özer Yatılı Bölge Ortaokulu olan oyun otobüsü, depremden etkilenen misafirlerini ağırlamaya başladı. Okul bahçesinde kurulan çadırlarda kalan çocuklar belediye personelleri gözetiminde otobüs içerisinde bulunan oyuncaklarla keyifli dakikalar geçirdi. 45 çocuğun aynı anda hem zeka oyunları hem de resim çizip boyama etkinliği yapabildiği oyun otobüsünde okuma alışkanlığına devam edebilmesi için de özel alan bulunuyor. Personellerin gözetiminde oynadıkları oyunlarla keyifli dakikaları geride bırakan çocuklar, günü çalınan müzik eşliğinde hep birlikte oyun oynayarak sonlandırıyor.

Oyun otobüsüyle depremi unuttuklarını dile getiren çocuklar, “Depremden sonra evimizde kalamıyoruz. Remzi Özer Yatılı Ortaokulu bahçesinde kurulan çadırlarda kalıyoruz. Osmaniye Belediyesi tarafından hazırlanan Çocuk Oyun Otobüsü geldi. Ablalarımızın gözetimde burada oyunlar oynuyoruz. Motivasyonumuz düşük olduğu için motivasyonumuzu yükseltiyor. Çok keyif alıyoruz. Depremi unutuyoruz. Rahatlıyoruz” dedi.