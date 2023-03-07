Çocuk oyun çadırı depremzede çocukların neşe kaynağı oldu

Elazığ Belediyesi tarafından Kahramanmaraş’a kurulan çocuk oyun çadırında çocuklar, oyunlar oynayarak deprem de yaşadıkları travmayı atlatıyor.

Depremin ilk gününden itibaren deprem bölgelerine yardımlarını götüren Elazığ Belediyesi, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın ’Hep Birlikte Bu Zor Günleri Aşacağız’ sloganı ile harekete geçen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, Kahramanmaraş’a çocuk oyun çadırı kuruldu. Burada çocuklar, ekipler eşliğinde oyunlar oynuyor ve gün boyu çeşitli etkinlikler yapıyor.

Elazığ Belediyesi tarafından Kahramanmaraş’a kurulan çocuk oyun çadırında gün boyu etkinlikler devam ediyor.