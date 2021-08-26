Çocuk işçiliği eğitimle önleniyor

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına verilen eğitimin, çocuk işçiliğinin önlenmesi açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Fatsa METİP alanında yaklaşık 100 aile konaklıyor ve buradaki 173 çocuk eğitim için kayıt yaptırdı. Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, alan sorumlularından 22 ilde uygulanan Türkiye’de mevsimlik fındık tarımında en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğinin sona erdirilmesine yönelik kapsamlı model projesi hakkında bilgi aldı.

METİP alanındaki tüm sınıfları gezdikten sonra bir açıklama yapan Başkan İbrahim Etem Kibar, “Yaklaşık 1 hafta önce ilçemizde yoğun bir sağanak yağış gerçekleşmişti. Bu yağışta alanda bulunan tüm ailelerimizi Ordu Valimizin talimatları doğrultusunda güvenli bir alana taşınmıştık. Sonrasında da yağıştan oluşan tahribatları kaymakamlığımız ve belediyemiz koordinasyonunda hızlı bir şekilde gidermeye çalıştık. Bölgemizde fındık hasat mevsimi olduğu için tarım işçilerimiz sahada oluyorlar. Onların çocuklarının bahçeye gitmemesi, çocuk işçiliğinin önlenmesi açısından bu eğitimler çok önemli. Bu projede görev alan arkadaşlarımızın büyük bir özveri ile yapmış oldukları çalışmaları yerinde gördük. Ben buradaki arkadaşlarımızın eğitimcilerimizin hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyor alan ile ilgili yapılacak ne varsa her şeyi yapacağımızı belirtmek istiyorum” dedi.

“Çocuklarımızı hem akademik hem de sosyal etkinlikler anlamında destekliyoruz”

METİP alanı Takım Lideri Ahmet Yakut da Fatsa Belediye Başkanı’na ziyaretinden ve desteklerinden dolayı teşekkür ederek, “METİP alanında 128 çadır olup, yaklaşık 100 aile ikamet etmektedir. 173 öğrenci kaydı yaptık ve bu çocuklarımızı anaokulu, ilkokul ve ortaokul gruplarına ayırdık. Çocuklarımızı hem akademik hem de sosyal etkinlikler anlamında destekliyoruz. İçeride akademik eğitimler yaparken dışarıda da sosyal etkinliklerle çocuklarımız da gün boyu vakit geçiriyoruz. Kurumlarımızdan da saha yardımı ve araç gereç yardımı konusunda destek istiyoruz. Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Gençlik Merkezi, belediyemiz, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bizlere çok destek veriyor. Biz kurumlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Buraya gelen mevsimlik tarım işçilerimizin çocuklarını her anlamda desteklemeye çalışıyoruz ve takipçisi oluyoruz. Çocuklarımızın fındık bahçesine gitmesini engellemek amacıyla bu proje var. Pikolo Derneği eğitim anlamında etkinlik yaptırırken fındık bahçesine gitmesi muhtemel çocuklarımızın önünü kesmek ve onlara burada dezavantajlı oldukları konuda yardımcı oluyoruz” diye konuştu.