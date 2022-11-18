Çocuk Forumu “Uluslararası Alana” Taşınıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinasyonunda her yıl kasım ayında tüm illerden gelen çocukların katılımıyla Ankara’da düzenlenen Çocuk Forumu bu yıl uluslararası nitelik kazanıyor. Türkiye’nin yanı sıra 11 ülkeden gelecek çocuklar 20 Kasım 2022 Pazar günü Ankara’da gerçekleştirilecek forumda “İklim Değişikliği ve Çocuk Katılımı” konusunu tartışacak. Sonuç bildirgesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile Bakan Yanık’a sunulacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, her yıl kasım ayında tüm illerden çocukların Ankara’da buluştuğu ulusal Çocuk Forumu’nu bu yıl uluslararası alana taşıyor.

“Çocuk katılımında dünyada iyi uygulama” örneği olarak gösterilen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının tüm illerde oluşturduğu İl Çocuk Hakları Komitelerine üye çocuklar 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde Ankara’daki Çocuk Forumu’nda bir araya gelmeye hazırlanıyor.

Bu yıl “İklim Değişikliği ve Çocuk Katılımı” temasıyla 23’üncüsü gerçekleştirilecek forum, ilk kez uluslararası olarak düzenleniyor. Foruma İtalya, Kırgızistan, Azerbaycan, Arnavutluk, Gürcistan, Moldova, Karadağ, KKTC, Ukrayna, Tacikistan ve Kuzey Makedonya’dan çocuklar da katılacak.

İklim değişikliğini tartışacaklar

Açılışına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın katılacağı forum 2 gün sürecek. Çocuklar bu yılki forumda “iklim değişikliği” konusunu tartışacak. “Bölgesel İklim İletişim Ağı Nasıl Kurulur, İklim Konusunda Duyarlılık Nasıl Artırılır, İklim Değişikliği ve Çocuk Hakları, İklim Değişikliği ve Göç” gibi başlıkları ele alacak çocuklar bu konulardaki görüşlerini içeren sonuç bildirgesi hazırlayacak. Çocukların, bildirgeyi forumun kapanış bölümüne katılması beklenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık’a sunması planlanıyor.

Forum her yıl farklı temayla düzenleniyor

Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni ilk kabul eden ülkelerden Türkiye’de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca çocuğun üstün yararı gözetilerek koruyucu ve önleyici hizmetler yürütülüyor. Çocuk haklarına yönelik toplumsal duyarlılığın artırılmasına yönelik faaliyetler düzenleniyor. Bu çerçevede tüm illerde oluşturulan Çocuk Hakları Komiteleri “dünyada iyi uygulama” örneği olarak gösteriliyor. Bu komitelere ülke genelinde 880’i engelli toplam 32.499 çocuk üye bulunuyor. Komiteler bulundukları illerde çocuk haklarıyla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli faaliyetler düzenliyor.

Türkiye’de 2000’den bu yana her yıl kasım ayında Çocuk Forumu düzenleniyor. Her forumda farklı bir tema işleniyor ve sonuç bildirgesi hazırlanıyor. Bildirgede yer alan önerilerin ve taleplerin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar planlanıyor.