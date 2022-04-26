Çocuk esirgeme kurumundan iş kadınlığına başarı öyküsü

Tokat’ta, çocuk esirgeme kurumundan iş kadınlığına uzanan hayat hikayesi ile dikkat çeken Serpil Oktay, şimdi büyüttüğü işi ile kadınlara istihdam sağlıyor.

Batman’da dünyaya gelen Serpil Oktay (30), 4 yaşlarında iken kız kardeşi ile Çocuk Esirgeme Kurumuna verildi. Oktay ve kardeşi bir süre sonra Eskişehir’de bir aile tarafından evlatlık alındı. Oktay kardeşler ilkokul ve ortaokulu bitirdikten sonra lise eğitimine devam edemedi. Birçok badireler atlatan Oktay, 18 yaşında iken evlendi. Liseyi dışarıdan bitiren Oktay, eşi ile birlikte Tokat’a yerleşti. Çocuklarını organik ürünlerle beslemek için ihtiyacı kadar organik ürün ürüten Oktay, daha sonda üretimini arttırıp satış yapmaya karar verdi. Organik ürünlerinin yanında yöresel ürünler de üretmeye başladı. Devlet desteği ile 3 yıl önce organik ürünler üreten bir işyeri açtı. Açtığı iş yerinde işlerini geliştirip kadın istihdamına da destek verdi. Yaz sezonunda yaklaşık 15 kadına iş veriyor.

4 yaşındayken çocuk esirgeme kurumuna verildi

Oktay, hayatı boyunca çok fazla zorluklarla karşılaştığını, bugünlere kolay gelmediğini belirterek, “Birçok badireler atlatmak zorunda kaldım. İnsanlar bir yere geliyor ama geriye dönüp baktığınızda bunun arkasında hikayesi nedir? Asıl önemli olan odur bizim için. Benim hikayem 4 yaşındayken babamın bazı rahatsızlıkları annemin de okuma yazma bilmemesinden dolayı Çocuk Esirgeme Kurumu’na verilmekle başlıyor. Daha sonra bir aile tarafından evlatlık alınarak evlatlık alınan aile tarafından birçok sıkıntı çekerek devam ediyor. En sonunda okulda başarılı olmama rağmen eğitim hayatımı bırakmak zorunda kalıyorum. Bu anlattıklarımın arasında birçok yaşanmış, araya sıkıştırılmış hikayelerim de mevcut. Biz evlatlık edinildikten sonra birçok sıkıntı yaşamış olsak bile sabaha kadar o kapıda beklerdik. Birilerinin bize bir şeyler yapacağını düşünüp sıkıntı yaşayacağımızı düşünüp kesinlikle hiçbir yere gitmiyorduk. Yani çok zorluklarla büyüdüm. Eşimle çok genç yaşta tanıştım. 18 yaşında evlendim. Eşim çok sağ olsun, çok destek oldu. Liseyi dışarıdan bitirdim” dedi.

Çocuklarını organik ürünlerle beslerken girişimci oldu

Oktay, çocuklarını organik ürünlerle beslemek isterken genç bir girişimci olduğunu belirterek, “Çocuklarım nasıl sağlıklı bir hayat yaşayabilirler? Nasıl organik bir yaşam sunabilirim? Her şeyin en iyisine güvenilir olarak nasıl ulaşabilirim diye düşünürken kendimi fark etmeden organik sertifikalı ürünlerin içerisinde buldum. Sonra ben kendime bir ürün geliştirdim. Geliştirdiğim ürün kuşburnu marmelatı. Özelliği üzüm suyundan şekersiz olarak yapılması. Yani 6 aylık bir bebekten tutun 70-80 yaşındaki bir teyzemizin ninemizin tüketebileceği bir ürün. Yani tamamen C vitamini hastalıklarda şifa olarak kullanılabilen, kullanılabilecek bir ürünümüz. Bu ürünü geliştirdim. Bu ürünün üzerinden yürüyerek imalathanemi kurdum” diye konuştu.

Kadınlara istihdam sağlıyor

Oktay, kadınlara iş imkanı sağladığını belirterek, “İmalathanemde şu anda 15-20 arasında yaz sezonunda değişmekle beraber çalışanlarımız mevcut. Ve çalışanlarımın hepsi dezavantajlı bayan personeldir. Bir tane bile erkek çalışanım yok. Hepsi bayandır. Yeri gelir yük indirirken bile, hani bir erkeğin yapabileceği iş varsa biz onu iki bayanla yapıyoruz. Ama ben ısrarla sadece bayanlarla çalışmayı tercih ediyorum. Çünkü geçmişimden yaşadığım birçok sıkıntıyı ders alarak geleceğime taşımak istiyorum. Nasıl pozitif hale getirebilirim diye. Biz bayanlar olarak pozitif bir ayrımcılığa sahibiz. Üç yılda bu duruma geldim. Ama geriye bakıp dönecek olursak, bu seviyeye gelmemin en büyük sebebi, geçmişimde yaşadığım acılardır. O acılar beni büyüttü, olgunlaştırdı, bu evreyi getirdi. Kesinlikle kolay değil. Yani ben daha iyi bir eğitim almış olsaydım eminim çok daha fazlasını yapabilirdim” ifadelerini kullandı.

Annesi ile çocuğu olduktan sonra tanıştı

Annesi ile oğlu 4 yaşındayken tanıştığını belirten Oktay, sözlerini şöyle tamamladı: “Hiçbir farkı olmuyor, normal sıradan bir arkadaşınıza sarılıyormuş gibi oluyor. Ama zamanla eminim duygularımızın ilerleyeceğini düşünüyorum. Ama hiç kimseye düşmanlığım yok bu konuyla ilgili. Çünkü benim o yaşanmışlıklarım olmasaydı asla bu geleceğe sahip olamazdım. Babama gelecek olursak, babam bundan yaklaşık 3 sene önce vefat etti ve sadece bir kere görebildim. Görmeye gittiğinde de bizleri kesinlikle tanımadı. Kızlarının olduğunu bile bilmiyordu babam. Biraz ruhsal ve sinirsel olarak yani ruhsal bozukluk olarak rahatsızlığı vardı.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın Külliye‘de iftar yemeğinde girişimci kadınlarla birlikte misafir olduğunu belirten Oktay, yaşadığı memnuniyeti sözlerine ekledi.