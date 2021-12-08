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Çocuğa yönelik şiddete şiir ile dikkat çekmişti, son günlerde yaşananlara sessiz kalmadı

Çocuk şiddetine karşı yapmış olduğu “Artık Dokunmayın Çocuklara” isimli şiir ve klipiyle çok konuşulan ünlü sanatçı Abdurrahman Delen, son günlerde gündeme gelen çocuk şiddetine karşı özel açıklamalarda bulundu. Delen, “Şiddetin her türlüsüne karşıyım ama çocuklara olunca içim parçalanıyor” dedi.

Haberde İnsan 08.12.2021, 13:48
Çocuğa yönelik şiddete şiir ile dikkat çekmişti, son günlerde yaşananlara sessiz kalmadı

Çocuk şiddetine karşı yapmış olduğu “Artık Dokunmayın Çocuklara” isimli şiir ve klipiyle çok konuşulan ünlü sanatçı Abdurrahman Delen, son günlerde gündeme gelen çocuk şiddetine karşı özel açıklamalarda bulundu. Delen, “Şiddetin her türlüsüne karşıyım ama çocuklara olunca içim parçalanıyor” dedi.

Ünlü sanatçı Abdurrahman Delen, daha önce ’Artık Dokunmayın Çocuklara’ adlı şiiriyle olumlu tepkiler aldı. Kaleme aldığı şiire bir de klip çekerek konuya dair farkındalık oluşturan Delen’in klipi, son günlerde çocuklara yönelik yaşanan şiddet olayları ile tekrar gündeme geldi.

"En çok üzüldüğüm olaylardan bir tanesi çocuk istismarı"

Ünlü sanatçı Abdurrahman Delen, çocuklar şiddet gördüğünde içinin parçalandığını ve çocuk şiddetine karşı herkesin duyarlı olması gerektiğini ifade ederek, “Gönül ister ki böyle şiirler değil de daha aşktan söz edelim, daha güzel sözlerden yazıp yola çıkalım. Yani güzelliklerden bahsedelim ama dönem dönem içler acısı şeyler yaşıyoruz. Bununla ilgili mustaribiz. En çok üzüldüğüm olaylardan bir tanesi çocuk istismarı. Şiddetin her türlüsüne karşıyım ama özellikle çocuk olunca içim parçalanıyor. Çünkü onlar savunmasız insanlar. Allah bize o kadar güzel varlık vermiş ki onun kıymetini bilmiyoruz. Dönem dönem bu tür şiddetler yaşanıyor. Anne ve babaların bu konuda çok duyarlı olması lazım, çok hassas olması lazım. Evet, belki agresif durumlar yaşanıyor, sıkıntılar yaşanıyor ama bunları çocuk üzerinden değil de iki eş oturup konuşursa daha rahat çözeceklerini düşünüyorum. Biraz dikkat etmemiz lazım” dedi.

"Çocuklarımız için bir şiir kaleme aldım"

Çocukları şiddetle değil sevgiyle, eğitimle besleyerek dünyanın güzelleşeceğini söyleyen Delen, “Çok önemli bir konu, herkesin bu konuya önem vermesi lazım. Devletin bu konuya çok önem vermesi lazım. Ben inanıyorum ki bu konuyla ilgili pek çok kişi seferber olmuştur. Onlardan bir tanesi de benim. Bireysel olarak bir şeyler yapmak istedim ve çocuklarımız için bir şiir kaleme aldım. İyi ki de yapmışız. Ne olursunuz çocuklarımı sevelim. Onları aslında okşayarak, onlara ninniler söyleyerek büyütebiliriz. Ben şunu da istiyorum hep; çocuklara baktıkça, çocukları eğittikçe, yeşerttikçe dünya güzelleşecektir. Lütfen çocukları iyi eğitelim ki dünya güzelleşsin. Biz de o güzelliklerle var olalım” şeklinde konuştu.

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