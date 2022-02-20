banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Gazeteci Güngör Arslan hayatını kaybetti
Gazeteci Güngör Arslan hayatını kaybetti
Beşiktaş 3 maç sonra kazandı
Beşiktaş 3 maç sonra kazandı
Evinin elektriğini kendi üretiyor
Evinin elektriğini kendi üretiyor
İstifa öncesi başka işe girmek suç değil
İstifa öncesi başka işe girmek suç değil

Çobanlık deyip geçme, koyun güderek 1000 dönüm arazi satın aldı

Aydın’ın Karpuzlu ilçesinde hayvancılık yapan 40 yaşındaki Özay Alabaş, hayvancılıktan kazandığı para ile bin dönümlük mera satın aldı. Hayvancılığın bilinçli yapıldığı takdirde para kazandırdığını ifade eden Alabaş, "Bilinçli bir çoban memurdan daha fazla para kazanır" diyerek bilinçli ve davardan anlayarak yaptığı bu işle sadece Aydın Çine bölgesinde 1000 dönüm arazi satın almayı başardığını söyledi.

Haberde İnsan 20.02.2022, 13:28
Çobanlık deyip geçme, koyun güderek 1000 dönüm arazi satın aldı

Aydın’ın Karpuzlu ilçesinde hayvancılık yapan 40 yaşındaki Özay Alabaş, hayvancılıktan kazandığı para ile bin dönümlük mera satın aldı. Hayvancılığın bilinçli yapıldığı takdirde para kazandırdığını ifade eden Alabaş, "Bilinçli bir çoban memurdan daha fazla para kazanır" diyerek bilinçli ve davardan anlayarak yaptığı bu işle sadece Aydın Çine bölgesinde 1000 dönüm arazi satın almayı başardığını söyledi.

Türkiye ekonomisinin mihenk taşlarından olan tarım ve hayvancılık sektörü korona virüs salgını ile birlikte tekrar kıymete bindi. İklimi ve bitki örtüsü çobanlık için oldukça uygun olan Ege Bölgesi’nde ve özellikle Aydın’da hayvancılık özenle yapılıyor. Denizli’den hayvancılık yapmak için Aydın’ın Karpuzlu ilçesine gelen Özay Alabaş bölgedeki çobanlara da örnek oldu. Geçimini küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ile sağlayan Özay Alabaş, hayvancılıktan kazandığı parayı yine hayvancılığa yatırarak sadece davar çobanlığı yaparak bin dönüm arazi sahibi olduğunu belirtti. Hayvanlarını kendi merasında otlatan Alabaş, koyunlarını adeta çocuğu gibi görüyor. Her gün onlarla vakit geçiren Alabaş, "Koyunlar günün yarısını ahırda, yarısını da merada geçiriyorlar. Bu sene biraz sıkıntı var ama gene de kendi işimiz olduğu için çok şükür bu halimize. Meralarda 15-20 gün sonra otlar büyümeye başlar. Daha rahat olur" dedi.

Bilinçli yapan kazanıyor

Hayvancılığın bilinçli yapıldığı takdirde getirisinin de fazla olduğunu aktaran Alabaş, "Hayvancılık yapacak insanın bu konuda bilinçli olması gerekir. Bu işi bilinçli yaparsan para kazanırsın ama bilmeden yaparsan kazandırmaz. Aşısını, ilacını, yemini, suyunu eksik etmeyeceksin. Hayvana iyi bakman gerekiyor. Bu bölgede çok hayvancı var ama para kazanamıyorlar. Ama biz bu işi bildiğimiz için çok şükür kazanıyoruz. Bilinçli bir çoban ayda bir memur maaşından fazla para kazanır. Ben kendimi bildim bileli bu mesleği yapıyorum. Burada bu arazileri edinebildiysek hepsi bu koyunlar sayesinde. Bu araziyi aylıkçı olarak çalışarak alamazsınız. Belki bu sene sıkıntılı olabilir ama geçtiğimiz dönemde de güzel para kazandırdığı çok dönem oldu" diye konuştu.

Yorumlar (0)
12°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 25 60
2. Konyaspor 25 49
3. Başakşehir 25 43
4. Adana Demirspor 26 42
5. Beşiktaş 26 41
6. Alanyaspor 25 40
7. Fenerbahçe 25 40
8. Hatayspor 25 39
9. Kayserispor 26 38
10. Gaziantep FK 25 36
11. Sivasspor 25 34
12. Karagümrük 25 33
13. Antalyaspor 26 31
14. Kasımpaşa 26 29
15. Galatasaray 25 29
16. Göztepe 25 27
17. Giresunspor 26 26
18. Rizespor 26 23
19. Altay 26 22
20. Ö.K Yeni Malatya 25 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 24 49
2. Ümraniye 24 49
3. Erzurumspor 24 43
4. Eyüpspor 23 41
5. Bandırmaspor 24 40
6. İstanbulspor 23 39
7. Samsunspor 24 39
8. Boluspor 23 34
9. Adanaspor 24 33
10. Tuzlaspor 23 31
11. Keçiörengücü 24 31
12. Manisa Futbol Kulübü 24 30
13. Gençlerbirliği 25 30
14. Kocaelispor 24 28
15. Menemen Belediyespor 24 28
16. Bursaspor 23 24
17. Denizlispor 25 24
18. Altınordu 24 22
19. Balıkesirspor 23 11
Takımlar O P
1. M.City 26 63
2. Liverpool 25 57
3. Chelsea 25 50
4. M. United 25 43
5. West Ham United 26 42
6. Arsenal 23 42
7. Tottenham 23 39
8. Wolverhampton Wanderers 23 37
9. Brighton 25 33
10. Southampton 25 32
11. Leicester City 22 27
12. Aston Villa 24 27
13. Crystal Palace 25 26
14. Brentford 26 24
15. Leeds United 23 23
16. Everton 23 22
17. Newcastle 24 22
18. Watford 24 18
19. Burnley 22 17
20. Norwich City 25 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 57
2. Sevilla 24 50
3. Real Betis 24 43
4. Atletico Madrid 25 42
5. Villarreal 25 39
6. Barcelona 23 39
7. Real Sociedad 23 38
8. Athletic Bilbao 24 34
9. Osasuna 25 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 24 31
12. Valencia 24 30
13. Elche 25 29
14. Espanyol 24 28
15. Getafe 25 26
16. Mallorca 23 26
17. Granada 25 24
18. Cadiz 25 20
19. Deportivo Alaves 25 20
20. Levante 24 14