Çoban önce yılanla oynadı, sonra yaşam alanına bıraktı

Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde bir çoban, yakaladığı yılanla önce oynadı, sonra yaşam alanına bıraktı. Çobanın komik diyalogları ise cep telefonuyla kaydedildi.

Kocaköy ilçesinde bir çoban hayvanlarını otlatırken rastladığı yılanla oynadı. Çılgın çoban, yılanla oynadığı vakit “şampiyon, zalim, zındık, kafir” cümleler kullanması komik diyaloglara sahne oldu. O anlar, başka bir çoban tarafından cep telefonuyla çekildi.