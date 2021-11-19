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Cizre’de Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı temsilciliği açıldı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı temsilciliği düzenlenen törenle açıldı.

Haberde İnsan 19.11.2021, 11:54
Cizre’de Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı temsilciliği açıldı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı temsilciliği düzenlenen törenle açıldı.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Cizre Temsilciliği MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç’un katıldığı tören ve dualarla açıldı. Törene, MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, MHP MYK Üyesi Beşir Tatar, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, MHP İl Başkanı Halil Tatar, MHP İlçe Başkanı Adil Page, Doğu Anadolu Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Abdurrahman Er, TÜGŞAV Şırnak İl Başkanı Mert Yiğit Türkan, Cizre eski Belediye Başkanı ve Kanaat Önderi Kamil Atak, gaziler, ilçe protokolü, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan törende konuşan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Cizre Temsilcisi Zeynep Caner, ülkenin bekası için şehit olan, gazi olan vatan evlatlarının ailelerini bir araya getirip bir nebzede olsa sorunlarına çözüm bulabilmek, yol gösterebilmek adına bir şehit eşi olarak ekibiyle birlikte hizmet etmek için bu yola çıktıklarını söyledi. Caner, "Bu anlamda vakfımızın Cizre temsilciliğinin açılışına katılan herkese teşekkür ediyorum dedi.

Törende konuşan MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz da adaylar olarak bu vatanın, bu milletin, bu devletin uğruna şehit olmaya hazır olduklarını söyledi. Kılavuz, "Liderimiz Devlet Bahçeli’nin talimatlarıyla üç gün Şırnak ilimizde, ilçelerinde ve beldelerimizde vatandaşlarımızla, kardeşlerimizle, kanaat önderlerimizle, STK’lar, vakıflar, dernekler ve kamu kurum kuruluşlarını ziyaret ederek onlarla buluşmaya, kucaklaşmaya, dertleşmeye, vatandaşlarla halleşmeye geldik. Karşılıklı duygu ve düşüncelerimizi, fikirlerimizi paylaşmak üzere huzurlarınızda olmanın sonsuz bahtiyarlığını yaşıyoruz. Bugün burada huzur, mutluluk, birlik, dirlik ve güven içerisinde bulunuyorsak bu şehitlerimizin, gazilerimizin yüzü suyu hürmetinedir. Şehitlerimizin emanetleri namusumuzdur, anaları anamız, bacıları bacımız, eşleri namusumuzdur, evlatları da evladımızdır. Dolayısıyla biz bunu çok iyi biliyoruz bu vatan coğrafyasının her bir karışı şehit kanları ile sulanmıştır. Gerektiğinde Allah’ta şahittir biz de şehit adayları olarak bu vatanın, bu milletin, bu devletin uğruna şehit olmaya hazırız. Onun için ben öncelikli olarak Cizre gazilerimiz ve şehitlerimiz adına hizmete açılan vakfımızın hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah’tan temenni ediyorum” diye konuştu.

MHP MYK Üyesi ve Kanaat Önderi Beşir Tatar ve Cizre eski Belediye Başkanı ve Kanaat Önderi Kamil Atak da kısa bir konuşma yaparak, vakıf temsilciliğinin hayırlı olmasını diledi.

Yapılan konuşmaların ardından Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Cizre Temsilciliği MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç ve şehit yakınlarının kestiği kurdele ile hizmete açıldı. Kurdele kesimi sonrası davetliler temsilciliği gezdi. Akabinde MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz ve MHP MYK Üyesi Beşir Tatar tarafından Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Cizre Temsilcisi Zeynep Caner’e temsilcilik mazbatası verildi.

Bir müddet temsilcilik binasında oturan MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz ve beraberindeki partililer daha sonra Orhan Doğan Caddesi, İzzet Kezer Caddesi ve Yafes Caddesi’ndeki esnafı ziyaret etmelerinin ardından MHP Cizre İlçe Başkanlığına geçti. Kılavuz ve beraberindekiler, daha sonra Şırnak merkeze geçti.

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