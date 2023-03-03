Cizre’de tarihi Ulu Camii 2 yıl aradan sonra ibadete açıldı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde restorasyon çalışmaları tamamlanan tarihi Ulu Cami 2 yıl aradan sonra deprem şehitleri için Mevlit-i Şerif’in okunması ile ibadete açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden "Deprem Şehitleri" için Cizre ilçesinde tarihi Ulu Cami’de Mevlit-i Şerif okutuldu.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli 11 ilde etkili olan depremde hayatını kaybedenler için Dağkapı Mahallesi’nde bulunan Tarihi Ulu Camide Cuma namazı öncesi Mevlit-i Şerif okundu, depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Bitlis Bölge Müdürlüğü tarafından iki yıl önce restorasyon çalışmaları yapılan tarihi Ulu Cami deprem şehitleri için okunan Mevlit-i Şerif ve kılınan cuma namazı ile birlikte ibadete açıldı.