Cizre polisi Afyonkarahisarlı öğrencinin mektubuna kayıtsız kalmadı

Afyonkarahisar’da eğitim gören 8’inci sınıf öğrencisi Emirhan Çetin, Şırnak’ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğüne, duygularını anlattığı bir mektup gönderdi. Öğrencinin mektubuna kayıtsız kalmayan polisler de Çetin’e Fenerbahçe forması ve kırtasiye malzemelerinin bulunduğu hediye paketi gönderdi.

Afyonkarahisar’ın Basmakçı ilçesinde Atatürk Ortaokulunda eğitim gören 8’inci sınıf öğrencisi Emirhan Çetin, Doğu ve Güneydoğuda terörle mücadele eden güvenlik güçlerinin yapmış olduğu zorlu görevden etkilenerek polislere hem teşekkür etmek hem de yapmış oldukları görevin ne kadar kahramanca bir görev olduğunu ifade etmek amacıyla duygusal bir mektup yazdı.

Çetin’in Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderdiği mektupta, "Sevgili polislerimiz, vatanımızın her bir köşesinde vatanımızı, milletimizi, bizleri her an kanınızla, canınızla koruduğunuz için bizim vatanımızın ve milletimizin gece gündüz demeden sağladığınız için size teşekkür ederiz. Vatanımız için orada düşmana göğüs gerip vatanımızı ve milletimizi kimseye bırakmadan kahramanca savaştığınız için teşekkür ederiz. Sizler vatanımız ve milletimiz için çok önemli kahraman polislerimizsiniz ve bu yüzden de her an ve her saniye dualarımızın sizlerle olduğunu bilmenizi isterim. Şehit olan askerlerin mekanı cennet olsun. Allah sizi başımızdan eksik etmesin" ifadelerini kullandı.

Afyonkarahisar’dan gönderilen duygu yüklü mektuba kayıtsız kalmayan Cizre Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği polisleri Çetin’e üzerinde adının yazılı olduğu Fenerbahçe forması, kırtasiye malzemeleri ve değişik hediyeler gönderdi.