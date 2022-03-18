Çizgi film izleyeceği yaşta, savaş korkusundan saçları beyazladı!

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları en çok çocukları etkiliyor. Saldırılarda hayatını kaybedenler ve yaralananlar arasında çocuklar da yer alırken Harkov’de yaşayan 13 yaşındaki Maxim’in saçları çatışmalar nedeniyle beyazladı. Yaşadığı korku yüzünden okunan küçük çocuk saldırıların başından bu yana olanları anlatırken yeniden o anları yaşadı. Annesi ve kardeşleriyle Lviv’deki bir spor salonunda yaşayan Maxim, saçlarının Rusya saldırılarının başlamasının ardından kısa sürede beyazladığını söyledi.

“Sığınıktan sığınağa kaçmak değil okula gitmek isterdim”

Korku dolu 3 hafta içinde saçları beyazlayan 13 yaşındaki Maxim, Harkov’da yaşadığı evde camı olmayan odalar da saklandıklarını söyleyerek, “13 yaşındayım. Harkov şehrinden Lviv’e annem, kardeşim ve arkadaşımla geldim. Harkov’da çok şiddetli patlamalar var, sivil evler ve fabrikalar vuruldu. Biz evde kaldık genelde. Bomba düşerse camlar patlayıp üzerimize gelmesin diye camları olmayan odalarda saklandık. Patlamaların durmasını oturup bekledik. Korkunçtu ve buraya gelmeye karar verdik. Bu olayların yaşandığı 3 hafta içinde saçlarım beyazladı. Şehir merkezini vurdular. Çok fazla insanımızı, görülmeye değer alanlarımızı vurdular. Savaş uçakları uçtu, tanklar sokaklarda gezdi. Korkunç ama bir şekilde yaşıyoruz. Savaşın bitmesini isterdim. Sığınaktan sığınağa, şehirden şehre kaçmak değil okula gitmek isterdim” ifadelerini kullandı.