Çıraktı, kendi işini kurup patron oldu

Edirne’de 21 yıl kuaförde çalışan 2 çocuk annesi Yeliz Çamlıöz, çırak olarak başladığı işte önce usta, şimdi ise kendi işinin patronu oldu.

Edirne’de 17 yaşında kuaförde çırak olarak mesleğe adım atan 38 yaşındaki Yeliz Çamlıöz, kendisini geliştirerek usta oldu. Çamlıöz, şimdi ise kendi iş yerini açmanın ve hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor. Halk Eğitim Merkezi’nin açtığı kurslara giderek kendisini geliştirmeye çalışan Yeliz Çamlıöz, 3 yıl gittiği kursun ardından 6 yıl Çıraklık Eğitim Merkezi’nin kurslarına katıldı. Ortaokul mezunu olan Çamlıöz, ailesinin geçimine katkı sağlamak ve harçlığını çıkarmak için 21 yıl kuaförün yanında çalıştı. Çamlıöz, çırak olarak başladığı işte kendi iş yerine kavuştu.

"Herkes hedefinin peşinden koşmalı"

Meslek hayatına Halk Eğitim Merkezi’nin açtığı kurslarla adım atan Yeliz Çamlıöz, "Kuaför olmak çocukluk hayalimdi. Kimin ne hedefi varsa peşinden koşmasını tavsiye ederim. 2 çocuk annesiyim. Onlara da katkı sağlamak için bir iş yeri açmak istiyordum. Hayallerimi gerçekleştirdiğim için çok huzurlu ve mutluyum" dedi.

Günümüzde kuaförlük mesleğinde çırak yetişmediğini belirten Çamlıöz, "Bu meslek çok güzel bir meslek. İsteyerek yaparlarsa başarılı olabilirler. Gençlerimize biraz daha istekli olmaları için çağrıda bulunuyorum. Ben çok küçük yaşlarda çalışmaya başladım. Hayallerimin peşinden gittim çok mutluyum. Severek yapınca başaramayacağınız hiçbir iş yoktur" diye konuştu.

"Bazı modelleri benim saçımda denerdi"

Kuaför Çamlıöz’ün kardeşi Filiz Sönmez, "Kuaför olmak ablamın çocukluk hayaliydi. Biz her zaman ona inandık. Şu an kendi iş yerini açtı ve hayalini gerçekleştirmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Çocukken hep benim saçlarımı yapardı. Kursta hocalarının istediği bazı topuz modellerini falan benim saçımda denerdi. O zamanlarda hoşuma gitmiyordu ama sonradan benim de hoşuma gitmeye başlamıştı. Daha sonra kademe kademe yükseldi, bizim de gururumuz oldu. İnşallah başarıları daim olur" dedi.

Yeliz Çamlıöz’ün uzun yıllardır kuaförlerde çırak olarak çalışıp, şimdi işini kurmasının çok güzel bir şey olduğunu söyleyen müşterilerden Elif Yavuz, herkesin hayal ettiği işin peşinden gitmesi ve pes etmemesi gerektiğini ifade etti.