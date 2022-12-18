Çıraklıktan mühendisliğe: Burcu usta

İzmir’de çocukluk çağında sanayide çıraklık yapan, tek kız öğrenci olarak okuduğu lisedeki otomotiv bölümünü birincilikle bitiren Burcu Aşkın, 2 yıllık üniversiteyle yetinmeyip üzerine bir de otomotiv mühendisliği bölümünü bitirdi. Aşkın, “Yapamazsın” diyenlere inat sektörün aranılan otomotiv ustası oldu.

İzmirli Burcu Aşkın, henüz 7 yaşındayken bir aile dostunun atölyesinde çıraklık yapmaya başladı. Aşkın’ın arabalara olan merakı, lisede otomotiv bölümünü okumasına vesile oldu. Tek kız öğrenci olarak okuduğu Bornova Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi alanını birincilikle bitiren Aşkın, bir yandan sanayide çalışıp, bir yandan da Ege Üniversitesi Otomotiv Bölümünde öğrenim gördü. 2 yıllık üniversite eğitimi ile yetinmeyip mühendis olmaya karar veren Aşkın, Pamukkale Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümünü de okudu. Şimdilerde bir otomotiv firmasının yetkili servis bölümünde çalışan Burcu ustanın hayali, “Yapamazsın” diyenlere inat meslekte diğer kadınları yetiştirmek.

“Çıkabileceğim en üst noktaya çıkmalıydım”

“Bana ‘Kadınsın, yapamazsın’ diyenler oldu ama bu yolda kendimi ispatladım” diyen Aşkın, şöyle konuştu:

“Mühendisliği kazanmamdaki en büyük motivasyonum hırsım oldu. ‘Eğitimim burada kalmamalı. Otomotivde çıkabileceğim en üst noktaya çıkmalıyım’ diyerek gece gündüz çalıştım. ‘Yapanlar nasıl yapıyor’ dedim ve başardım. Lisede de, üniversitede de benim dışımda kız öğrenci yoktu. Sabahları işte çalıştım, akşam ders çalıştım. Hep 2-3 saatlik uykuyla ayakta durdum ama geldiğim sonuçtan memnunum. Tez yazan bazı arkadaşlar beni tezlerine konu etti. Demek ki bir şeyleri başarmışım. Bu yüzden çok mutluyum.”

"Teknik ve pratik bilgi beni tamamlayan unsurlar"

İşindeki başarısında sanayiden gelmesinin çok büyük katkısı olduğunu belirten Aşkın, “Ancak burada teknik bilginin de önemi büyük. Teknik bilgi ve pratik bilgi beni tamamlayan unsurlar. Çalıştığım işyerinde daha çok arızalara bakıyorum. İş ortamında hep erkek olması benim için çok alışıldık bir durum. Hatta ben bile kadın gördüğüm zaman şaşırıyorum. İş arkadaşlarım bana ‘Burcu usta’ diye sesleniyor. Ortamımızdan çok memnunum” dedi.

"Tabuları yıkmamız gerekiyor"

Hedefinin bir atölye açıp kadın ustalar yetiştirmek olduğunu ifade eden Burcu usta, “Bu işi öğrenmek isteyen kadınlara destek olmak istiyorum. Mesleğin cinsiyeti olmaz, ustası olur. Araba dendiği zaman akla her zaman erkek gelmemesi lazım. Tabuları yıkmamız gerekiyor. Ben de bu mesleğe atıldığımda beni caydırmak isteyenler oldu ama bu işi yapmak isteyen kızlarımız bunlara kulaklarını kapatsın” diyerek kadınlara mesaj da verdi.

"Burcu ustadan pek çok şey öğrendim"

Burcu ustanın iş arkadaşlarından İsmet Çallısoy, “Burcu usta ile çalışmak farklı bir duygu. Burada onu çalışırken gördüğümde şaşırmıştım ama kendisi büyük bir usta. Ondan pek çok şey öğrendim. Ben bu mesleğe ilk başladığımda tecrübesizdim. Bilmediğim şeyleri Burcu ustadan öğrendim” derken, Orhan Kençu ise, “Ben bu işyerine yeni geldim ama meslekte 15 yılı geride bıraktım. Burcu ustayı gördüğümde bu işi yapamayacağını düşünmüştüm ama onu tanıyınca bu işi çok iyi yaptığını anladım. Burcu usta örnek bir insan. Bu işi uzun süredir yapmama rağmen ondan bazen teknik konularda yardım isteyebiliyorum” diye konuştu.