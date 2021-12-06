banner526

banner527

banner403

banner420

Son Dakika
Konut ve oto ihtiyaçtan çok yatırım aracı oldu
Konut ve oto ihtiyaçtan çok yatırım aracı oldu
Yargıtay’dan o patronlara kötü haber
Yargıtay’dan o patronlara kötü haber
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı
Feribot seferlerine fırtına engeli
Feribot seferlerine fırtına engeli

Çırak olarak geldiği işyerinin patronu oldu

Aydın’da sayıları her geçen gün azalan ayakkabı tamircilerinden Murat Yardım, 34 yıl önce çırak olarak geldiği iş yerinin patronu oldu. Çalışmayı hiç bırakmayan ve işini çok sevdiğini belirten 34 yıllık ayakkabı tamircisi Murat Yardım (46), herkesin işsizlikten dert yandığı bir dönemde en büyük sıkıntının çalışacak eleman sıkıntısı olduğunu belirterek "Maalesef herkes işsizlikten dert yanıyor. Herkesin diploması var. Ama kimse meslek edinmiyor. Çırak bulunmadığı için bu meslek de bitme noktasına geldi" dedi.

Haberde İnsan 06.12.2021, 13:47
Çırak olarak geldiği işyerinin patronu oldu

Aydın’da sayıları her geçen gün azalan ayakkabı tamircilerinden Murat Yardım, 34 yıl önce çırak olarak geldiği iş yerinin patronu oldu. Çalışmayı hiç bırakmayan ve işini çok sevdiğini belirten 34 yıllık ayakkabı tamircisi Murat Yardım (46), herkesin işsizlikten dert yandığı bir dönemde en büyük sıkıntının çalışacak eleman sıkıntısı olduğunu belirterek "Maalesef herkes işsizlikten dert yanıyor. Herkesin diploması var. Ama kimse meslek edinmiyor. Çırak bulunmadığı için bu meslek de bitme noktasına geldi" dedi.

Aydın’ın Efeler ilçesinde yaşayan 46 yaşındaki Murat Yardım, 4 metrekarelik atölyesinde ayakkabı tamiri yaparak mesleğini ilk günkü heyecan ile devam ettiriyor. Çırak olarak girdiği dükkanda usta olarak devam eden Yardım, Aydın’da çok fazla tamir ustası kalmadığını ve çırak yetişmediği için son ustaların da gitmesi ile birlikte, artık vatandaşların usta bulamayacağına dikkat çekti.

Efeler’de tarihi Hasır Pazarı içerisinde henüz 11 yaşındayken ayakkabı tamirciliğine başlayan ve o günden beri mesleğini bırakmayan, Murat Yardım (46), her gün 4 metrekarelik atölyesinde ayakkabı tamiri yapıyor.

Çırak olarak geldiği dükkanı 21 yaşında satın alarak işinin patron olan Yardım, 24 yıldır kendisine ait 4 metrekarelik atölyesinde ailesinin kazancını sağlıyor. “En büyük sermayem" dediği mesleğini ilk günkü heyecanla sürdüren Yardım, genç yaşta başladığı mesleğini bırakmadan severek sürdürdüğünü belirtti.

“Sabır gerektiren bir iş”

Deneyim kazanmadan usta olunamayacağını vurgulayan Murat Yardım; “Bu mesleğe ben ilkokuldan çıktıktan sonra çırak olarak başladım. Yaklaşık 8 sene öğrenme, çıraklık dönemim oldu. Çırak olarak geldim bu dükkanda, usta olarak devam ediyorum. Yaklaşık 34 yıldır bu dükkanda çalışıyorum. 4 metrekarelik bu dükkanda alın teriyle ekmeğimi kazanmaya çalışıyorum. İşimi severek yapıyorum. Ustama bakarak bu işi öğrendim. Bir anda ayakkabı yapmaya başlamadım yani. Deneyim kazanarak usta oluyorsun, birden usta olunmuyor, çok sabır gerektiren bir iş” dedi.

“Tamir yaptırılması daha iyi”

Son günlerde artan zamlar ile birlikte vatandaşların yeniden tamirata döndüğünü ifade eden Yardım; “Burada valiz tamiri, bayan çanta, deri mont, ayakkabı tamirleri yapıyorum yani deri üzerine olan çoğu işin tamirini yapıyorum. Hazır imalatların, seri üretim ürünlerin yaygınlaşmasından sonra kullan-at devri başladı ve haliyle bizim tamir işlerinde de bir düşüş yaşandı. Kimse tamir ettirmeye yönlenmez oldu ama son dönemlerde fiyatların artması, vatandaşları yeniden tamirata yönlendirdi. Bana sorarsanız olması gerekende buydu. Çünkü yepyeni ayakkabıyı atıp, yenisini almak yerine, tamir yaptırıp da kullanılması daha iyi” diye konuştu.

“Mesleğimiz bitme noktasında”

Aydın genelinde çok az sayıda usta kaldığını ve onların da gitmesi ile birlikte tamirat işlerinin biteceğini ifade eden Yardım; “Artık vatandaşlar eskisi gibi çocuklarını çıraklığa göndermiyor. Bir el zanaatına meslek öğrenmeye göndermiyor. Onun için bizler de çırak bulamıyoruz. Bizim mesleğimiz de bitme noktasına geldi. Piyasada yaklaşık 20 usta kaldık. Bizler de gidince artık usta bulmak çok zor olacak. Tamir işi de yapan da olmayacak bundan sonra. O yönden çok üzgünüz” dedi.

“Valizi tamir ettirmeyi tercih ediyorlar”

Valiz tamiratının diğer işlere göre daha fazla olduğunu belirten Yardım, “Burada ayakkabı dışında valiz ve çanta tamiri yapıyorum. Normal valiz tamirleri üniversitenin yoğun olduğu dönemlerde çok oluyor. Üniversite olmadığı zaman biraz daha az oluyor. Birde valiz fiyatlarının da yüksek olması sebebiyle çoğu vatandaş valizini tamir ettirmeyi tercih ediyor” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Fenerbahçe 15 27
3. Konyaspor 14 26
4. Hatayspor 15 26
5. Başakşehir 15 25
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Karagümrük 15 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Giresunspor 15 19
13. Kayserispor 15 19
14. Altay 15 18
15. Antalyaspor 15 18
16. Gaziantep FK 14 18
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 15 10
Takımlar O P
1. Erzurumspor 13 28
2. Ümraniye 14 27
3. Ankaragücü 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. Samsunspor 14 22
7. Tuzlaspor 13 21
8. İstanbulspor 14 20
9. Kocaelispor 14 20
10. Gençlerbirliği 14 20
11. Boluspor 14 19
12. Adanaspor 15 19
13. Bursaspor 14 17
14. Menemenspor 13 17
15. Manisa FK 15 17
16. Denizlispor 14 15
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Man City 15 35
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Tottenham 14 25
6. M. United 15 24
7. Arsenal 14 23
8. Wolverhampton 15 21
9. Brighton 15 20
10. Aston Villa 15 19
11. Leicester City 15 19
12. Brentford 15 17
13. Crystal Palace 15 16
14. Leeds United 15 16
15. Southampton 15 16
16. Everton 14 15
17. Watford 15 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 15 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 15 31
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 16 27
7. Barcelona 15 23
8. Valencia 16 22
9. Osasuna 16 21
10. Athletic Bilbao 15 20
11. Espanyol 16 20
12. Mallorca 16 19
13. Villarreal 15 16
14. Celta de Vigo 16 16
15. Granada 15 15
16. Elche 16 15
17. Deportivo Alaves 15 14
18. Cádiz 16 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 16 8