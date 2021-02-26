Çırak olarak başladığı mesleğini 65 senedir zevkle yapıyor

Sakarya’nın Hendek ilçesinde yaşayan 78 yaşındaki Metin Yılmazcan, 13 yaşında başladığı ayakkabı tamirciliğini 65 senedir ilk gün ki şevkle yapıyor.

Hendek ilçesinin en yaşlı ayakkabı tamircisi olan 78 yaşındaki Metin Yılmazcan, 13 yaşında çırak olarak girdiği dükkanda 7 sene çalıştıktan sonra askere gitti. Askerliğini bitiren Yılmazcan, hevesli olduğu ayakkabıcı tamirciliğinin inceliklerini öğrenerek kendi iş yerini açtı. İlçede en yaşlı ayakkabı tamircisi olan 78 yaşındaki Yılmazcan, çırak olarak başladığı mesleğini 65 senedir şevkle sürdürmeye devam ediyor.

İşimi zevkle yapıyorum

13 yaşında çıraklığa başladığını belirten ilçenin en yaşlı ayakkabı tamircisi Metin Yılmazcan, “Çıraklığa 1956 yılında başladım. 1963 yılına kadar da çıraklığa devam ettim. Daha sonrasında askere gittim ve geldiğimde kendime bir ayakkabıcı dükkanı açtım ve halen daha devam ediyorum. Çıraklıkla beraber 65 senedir ayakkabı üretimi ve tamiri yapmaya devam ediyorum. Benim bu mesleğe küçüklüğümden beri hevesim vardı. Ayakkabı imalatı ve tamirinden zevk alıyorum işimi de zevkle yapıyorum” dedi.