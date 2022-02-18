Çinli hamile kadın uçakta doğum yaptı

Çin’in Sanya kentinden Chengdu’ya giden uçaktaki hamile kadın, kabin görevlilerinin yardımlarıyla doğum yaptı.

Çin’in Hainan eyaletine bağlı Sanya kentinden Sicuan eyaletinin Chengdu kentinde gitmekte olan uçakta doğum sevinci yaşandı. Geçtiğimiz Pazartesi günü meydana gelen olayda uçakta bulunan ve son aylarında olduğu bilinen hamile kadının sancılarının gelmesinin ardından uçak görevlileri kadına yardıma koştu. 1 sağlık görevlisinin bulunduğu yolcu uçağında diğer görevlilerin de yardımlarıyla doğum gerçekleştirildi.