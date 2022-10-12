Cinayet Dosyası'nın ünlü ismi Angela Lansbury hayatını kaybetti.

Cinayet Dosyası dizisinin yıldızı Angela Lansbury hayatını kaybetti. Lansbury, Los Angeles’taki evinde 96 yaşında vefat etti. 1984’ten 1996’ya kadar 12 sezon boyunca yayınlanan dizide Lansbury, Jessica Fletcher karakterini canlandırarak her bölümde farklı bir cinayeti çözmeye çalışmıştı. Lansbury’nin ölümünü ailesi duyurdu ve “Los Angeles’taki evinde uykusunda huzur içinde öldü” denildi.

Flatcher beş gün sonra 96 yaşına girecekti.

Angela Lansbury’nin vefatının ardından Catherine Zeta Jones sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda “Sevgili, Dame Angela Lansbury, huzur içinde yatsın. Broadway’de sergilediğimiz performans sonsuza dek benimle kalacak. Büyük beyaz yolunda ışıklar senin için kararırken, kalbimizde sonsuza dek parlayacaksın. Seni seviyorum Angela” ifadelerini kullandı.

1925 yılında Londra’da doğan Lansbury, 1944 yapımı Işıklar Sönerken, 1945 yapımı Dorian Gray’in Portresi ve 1962 yapımı Mançuryalı Aday filmleriyle üç kez Oscar’a aday olmuştu. 2013’te Oscar ödüllerinde yaşam boyu başarı ödülünü almıştı. ABD’de en prestijli tiyatro ödülü olarak kabul edilen Tony Ödülü’nü beş kez kazanarak büyük bir başarı elde etmişti. Usta oyuncu dört kez de Altın Küre Ödülüne layık görülmüştü.

1949’da menajeri Peter Shaw ile evlenen Lansbury’nin bu evlilikten Deidre ve Antony Pullen adında iki çocuğu bulunuyor.