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Çınar’da husumetli iki aile barıştı

Diyarbakır Çınar ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeni ile aralarında husumet başlayan Çetiner ve Tatlı aileleri kanaat önderlerinin girişimleri sonucu barıştı.

Haberde İnsan 19.11.2020, 12:36
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Çınar’da husumetli iki aile barıştı

Diyarbakır Çınar ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeni ile aralarında husumet başlayan Çetiner ve Tatlı aileleri kanaat önderlerinin girişimleri sonucu barıştı.

Yaklaşık 6 ay önce Çetiner ve Tatlı aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeni ile çıkan kavgada bir kadın yaralanmıştı. Bu tarihten itibaren iki aile arasında husumet başladı. Kanaat önderlerinin araya girmesi ile Çetiner ve Tatlı aileleri, aralarındaki husumeti sona erdirmeye karar verdi. Alancık köyünde düzenlenen ve korona virüs tedbirlerinin alındığı barış töreninde iki aile üyeleri, Kur’an-ı Kerim’in altından geçerek barıştı.
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