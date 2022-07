Cilo Dağı eteklerinde bulduğu kaya balını Norveç’e kadar gönderiyor

Hakkari’nin Kırıkdağ köyünde yaşayan Adil Yiğit isimli vatandaş, Cilo Dağı eteklerinde keşfettiği kaya balını Norveç’e kadar gönderiyor.

Çiftçilikle uğraşan Adil Yiğit isimli vatandaş, 10 yıl önce Cilo Dağı eteklerinde gezdiği sırada kayalar arasında çok sayıda arının yuva yaptığı tespit etti. Farklı noktalarda bulduğu arı yuvarının içini açtığında kilolarca kaya balıyla karşılaşan Yiğit, topladığı balı zamanla Norveç gibi ülkelere kadar özel müşterilerine göndermeye başladı.

Açıklamalarda bulunan Adil Yiğit, 10 yıl önce Cilo Dağı eteklerinde gezerken arı yuvalarını bulduğunu belirterek, “Ben zaten çiftçiyim, çiftliğim de var. Yıllar önce tespit ettiğim bu arı yuvalarının her sene bakımını yaparak gözüm gibi bakıyorum. Her ilkbaharda kontrolünü yapar ve sonbaharda balı alıyorum. Burada oluşan bal tamamen doğal baldır. Burada 10 ila 20 kiloya yakın bal çıkıyor. Doğal bal olduğu için baya rağbet var. İnternet üzerinden tanıştığım Norveçli arkadaşlar benden her sene istiyorlar. Biz de onlara özel gönderiyoruz. Yani dünyanın farklı ülkelerine gönderiyoruz bu kaya balını” dedi.