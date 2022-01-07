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Çılgın davulcu durdurulamıyor

Daha önce deniz altında, paraşütle 2 bin metrede ve yeni doğan bebeğe davul çalan çılgın davul virtüözü, bu sefer de kayak yaparken tokmağı vurdu.

Haberde İnsan 07.01.2022, 16:22
Çılgın davulcu durdurulamıyor

Daha önce deniz altında, paraşütle 2 bin metrede ve yeni doğan bebeğe davul çalan çılgın davul virtüözü, bu sefer de kayak yaparken tokmağı vurdu.

Tekirdağ’da davul virtüözü Ahmet Çelik, davuluyla çılgın çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Daha önce denizin altında, yamaç paraşütü ile 2 bin metrede ve yeni doğan bebeğin başında davul çalan Çelik, bu sefer de Bursa Uludağ’da kayak yaparken, davul çalarak çılgınca bir çalışmaya daha imza attı. Çelik’in davul çaldığı anlar sosyal medyadaki vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle izleniyor.

Amacının gençlere davul çalmayı sevdirmek olduğunu ifade eden Çelik, “Tabii ki her şeyden önce zaten herkesin bildiği gibi davulla birlikte paraşütle kilometrece yüksekten atladım. Sonra denizin dibinde dalış yaparak çaldık. Edirne’de tava ciğerine çaldık. Yeni doğan kardeşimize çaldık. Bu sefer de Bursa Uludağ’da kayak yaparak çaldık. Yine bir ilki gerçekleştirdik. Bu çok güzel bir etki oluşturdu. Her şeyden önce mesleğinle alakalı ilkleri başarmayı çok seviyorum ama bunun yanı sıra üzüldüğüm bir durum da var. Yeni kuşak dediğimiz yeni müziğe başlayan arkadaşlarımız maalesef biraz mahalle ağzı olacak ama bunun için de yine özür diliyorum. Kız tavlamak için gitar öğrenmeye çalışıyorlar ya da bir kısmı klarnete gidiyor. Bir kısmı kemana gidiyor ama atladıkları bir durum var müzik aslında evrenseldir. Müzik bir merdiven gibidir yani bazı şeyleri başarmadan bir üst merdivene çıkamazsınız. Bu da en basit örneği öğrenmenin en temel taşı ritimdir. Bunu öğrenmeden bazı şeyleri yapmaları imkansızdır. Bu şekilde olduğu için hep ritimden yana oldum. Ritim her zaman bir müziğin ana kaynağıdır. Zordu ve ilk defa kayak yapıyorum ve bunun öncesinde 3 saat gibi bir sürede düşe kalka eğitim almak zorunda kaldık. Eğitimleri tamamladıktan sonra bu videoyu çektik. Zor oldu ama başardık” diye konuştu.

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