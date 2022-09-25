Çılgın çoban önce yılanla oynadı, sonra yaşam alanına bıraktı

Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde bir çoban, yakaladığı yılanla önce oynadı, sonra yaşam alanına geri bıraktı. Çobanın komik sözleri ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kocaköy ilçesinde bir çoban hayvanlarını otlatırken rastladığı yılanı yakalayarak, onunla bir süre oynadı. Çobanın yılana “Şampiyon, zalim” gibi sözleri ise komik anlara sahne oldu. O anlar, başka bir çoban tarafından cep telefonuyla görüntülendi.