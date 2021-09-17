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Çılgın aşıktan sıra dışı evlilik teklifi

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi Uçmakdere Mevkiinde paraşütle 600 metre yükseklikten iniş yapan, kadın hayatının en anlamlı teklifini aldı.

Haberde İnsan 17.09.2021, 16:49
Çılgın aşıktan sıra dışı evlilik teklifi

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi Uçmakdere Mevkiinde paraşütle 600 metre yükseklikten iniş yapan, kadın hayatının en anlamlı teklifini aldı.

Uçmakdere mevkiinde paraşüt uçuşu yapmak için İstanbul’dan Tekirdağ’ın Şarköy İlçesi gelen Emre Yıldırım, kız arkadaşı Neslihan Uzunhan’la yamaç paraşütü yapmak üzere bölgede ilk hazırlıklarını tamamladı. Neslihan Uzunhan, eğitmen pilot ile Uçmakdere’den 600 metre yükseklikteki Ayvasıl Tepesi’nden atlayarak, mavi ile yeşilin buluştuğu Marmara Denizi üzerine bir süre paraşüt uçuşu yaptı.

Paraşüt uçuşu sırasında inişe geçmeye hazırlanan Uzunhan, tama o sırada iniş alanında sevgilisinin açtığı ‘Benimle evlenir misin’ yazılı afişi fark etti. Heyecanlı bakışlar içerisinde iniş yapan Uzunhan’a erkek arkadaşı yüzüğü açarak ‘Benimle evlenir misin’ diye sordu. Evet cevabını alan Yıldırım, yüzüğü takarak sevgilisine sarıldı. Sıra dışı evlilik teklifi renkli görüntülere sahne olurken, ikilinin mutluluğu gözlerinden okundu.

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