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Çilek üreticisini duygulandıran not

Bursa’nın İnegöl ilçesinde çilek bahçesini görünce dayanamayıp yemek için bir miktar çilek alan vatandaş, bir notla birlikte bahçe sahibine para bıraktı. Üretici bahçesinde bulduğu not karşısında hem şaşırdı hem duygulandı.

Haberde İnsan 05.09.2021, 17:27
Çilek üreticisini duygulandıran not

Bursa’nın İnegöl ilçesinde çilek bahçesini görünce dayanamayıp yemek için bir miktar çilek alan vatandaş, bir notla birlikte bahçe sahibine para bıraktı. Üretici bahçesinde bulduğu not karşısında hem şaşırdı hem duygulandı.

Çilek üreticisi Metin Bayram, bahçesine gittiğinde duygulandıran bir sürprizle karşılaştı. Kim olduğu bilinmeyen bir vatandaş, Bayram’a ait bahçeden aldığı çileğin parasını bir notla birlikte bahçeye bıraktı. Notun üzerine ’20 tane çilek aldık. Helal edin’ yazan vatandaş, 5 lira bırakarak bahçeden ayrıldı. Çilek toplamak için bahçesine giden Metin Bayram, bulduğu not ve para karşısında hem şaşırdı hem duygulandı.

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