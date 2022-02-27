Çikolata ile sadece ağızları değil hayatını da tatlandırdı

Afyonkarahisar’da işi ve mesleği olmayan 19 yaşındaki Emine Akşit’in hayatı, Kültür Evleri Kooperatifi’nde kurulan atölyede çikolata üretimini öğrenip çalışmaya başlamasıyla değişti.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek tarafından hayata geçirilen Kadın Kültür Evleri projesi tüm hızıyla devam ederken, ilçelerde kurulan kültür evlerinde kadınlar birçok alanda üretim yapıyor. İlçelerdeki Kadın Kültür Evleri arasında en dikkat çekici olanı ise Evciler ilçesinde kurulanı. Evciler Hükümet Konağı binası zemin katındaki atölyede kadınlar İncila markası ile doğal çikolata üretimine başladı.

Kurulan atölyede işe başlayan 19 yaşındaki Emine Akşit, çikolata ustası olarak iş ve meslek sahip oldu. İşe başlama öyküsünü İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlatan Akşit, zor ama bir o kadar da zorlu bir meslek seçtiğini ifade etti. Akşit, “Kooperatife girişim Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ve Kaymakamımız Enes Emircan Buyuran sayesinde oldu. Çevremden ‘Kooperatifte çikolata üretilecek, çalışmak ister misin’ dediler, ben de ‘Evet’ dedim ve kooperatifte öyle işe başladım. Çok güzel bir meslek olduğu için düşünmeden kabul ettim. İleride bu mesleği devam ettirmek için elimden geleni yapmayı düşünüyorum. Yaşım 19 olmasına rağmen genç girişimcilerin neleri başaracağını öğrendim. Kooperatif sayesinde bir işim oldu, artık her gün çalışmak için işe geliyorum” diye konuştu.

“Çikolata hayatımı değiştirdi”

Çikolata ile hayatının değiştiğini ve artık para kazanmaya başladığını dile getiren Akşit, çikolata ustalığını öğrenmek için sadece atölyede değil, evinde de çalıştığını kaydetti. Çikolatanın hayatını değiştirdiğini belirten Akşit açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Atölyede geldiğim her gün çikolata ürettiğimizde çok mutlu oluyorum. Çikolata hayatımı değiştirdi, hayatımı tatlandırdı diyebiliriz. Artık dışarıdan aldığım çikolatalar bana güzel gelmiyor. Kendi yaptığımız, ürettiğimiz çikolata bana daha güzel, daha tatlı geliyor. Mesleği öğreneceğime, başaracağıma inanıyorum. İlerde de mesleğimi devam ettirmek istiyorum. Kendi evimde de çalışıyorum, çabalıyorum. Tarım Kredi marketleri ile sözleşme imzaladıktan

sonra aylık tahmini 5 bin TL kazanabileceğim. Kazandığım para ile de ilerde mesleğimi sürdürmek için sermaye yapmayı düşünüyorum.”