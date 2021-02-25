Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı Terziler köyünde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hâle geldi.

Öğle saatlerinde Terziler kırsal mahallesinde çıkan yangında Mehmet Duman’a ait iki katlı ev küle döndü. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemedi. Olay yerinde incelemelerde bulunan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “Öncelikle evi yanan hemşerimize ve ailesine geçmiş olsun diliyorum. Çıkan yangında can kaybı olmaması tek teselli kaynağımız. Yangına itfaiye ekiplerimiz müdahale etti. Yenişehir Belediyesi olarak evi yanan vatandaşlarımız için gereken neyse yapılacaktır” diye konuştu.