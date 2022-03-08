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Çiğli’de "mor ekonomi" devri

Çiğli Belediyesi tarafından kurulan Prof. Dr. Nermin Abadan Unat Kadın Yaşam Merkezi, 100 yaşına basan Türk yazar, çevirmen, hukukçu, sosyolog, siyaset ve iletişim bilimci Prof. Dr. Nermin Abadan Unat’ın katılımıyla açıldı. Belediye başkanı Utku Gümrükçü, “Dünyada yeni trendler var. ‘Makro ekonomi, mikro ekonomi, yeşil ekonomi’ diyorlar. Biz de ’Çiğlili kadınların mor ekonomisi olsun ve bu merkez kadınların ekonomisini güçlendirmeye hizmet etsin’ diyoruz” dedi.

Haberde İnsan 08.03.2022, 14:51
Çiğli’de "mor ekonomi" devri

Çiğli Belediyesi tarafından kurulan Prof. Dr. Nermin Abadan Unat Kadın Yaşam Merkezi, 100 yaşına basan Türk yazar, çevirmen, hukukçu, sosyolog, siyaset ve iletişim bilimci Prof. Dr. Nermin Abadan Unat’ın katılımıyla açıldı. Belediye başkanı Utku Gümrükçü, “Dünyada yeni trendler var. ‘Makro ekonomi, mikro ekonomi, yeşil ekonomi’ diyorlar. Biz de ’Çiğlili kadınların mor ekonomisi olsun ve bu merkez kadınların ekonomisini güçlendirmeye hizmet etsin’ diyoruz” dedi.

Çiğli Belediyesi, Prof. Dr. Nermin Abadan Unat Kadın Yaşam Merkezini merkeze adını veren Prof. Dr. Nermin Abadan Unat’ın katılımıyla açtı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde düzenlenen açılışa, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği Koordinatörü Nazan Moroğlu ve çok sayıda kadın katıldı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyasal Davranış kürsüsünde ilk kadın asistan, ilk kadın doçent ve ilk kadın profesör unvanını alan, kamuoyu kavramını Türkçeye kazandıran Türk yazar, çevirmen, hukukçu, sosyolog, siyaset ve iletişim bilimci Prof. Dr. Nermin Abadan Unat, doğduğu Macaristan’dan Türkiye’ye geliş sürecini anlattı. Başkan Utku Gümrükçü ise Çiğlili kadınların mor ekonomisinin olmasını ve merkezin kadınların ekonomisini güçlendirmeye hizmet etmesini istediklerini belirtti.

"Atatürk bana bu memlekete hizmet etmemi sağladı"

Açılışta konuşan Nermin Abadan Unat, Macirastan’da yaşarken Almanca, Fransızca, Macarca ve İngilizce bildiğini ancak Türkçeyi öğrenemediğini belirterek, “Okuyordum ama okul paralıydı. Annem, artık okul parası veremeyeceğini ve çalışmam gerektiğini söyledi. Halbuki ben öğrenmek istiyordum. Yabancı dergilerde bir ülkede gençlere parasız eğitim verildiğini öğrendim. Atatürk tüm gençlere parasız eğitim veriyormuş. Benim için her şeyden önce okumak geliyordu. İzmir’de yaşayan amcama ulaştım ve Türkiye’e gelerek eğitim hayatıma burada devam ettim. Zor durumlar yaşadım ama hepsinin üstesinden geldim. Atatürk bana bu memlekete hizmet etmemi sağladı. Bunu ne kadar söylesem azdır. Çünkü siz o dönemi tasavvur edemiyorsunuz” ifadelerini kullandı.

"Kadın mücadelesinin somut örneği"

Prof. Dr. Nermin Abadan Unat’ın “Ne oldu da Çiğli’de benim adım akıllara geldi bilmiyorum ama çok teşekkür ederim. O kadar mesudum ki benimle ilgili yapılan bu girişimi görmek için oğlum Mustafa Kemal ile buraya geldik” sözleri üzerine kürsüye çıkan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ise şunları söyledi: "İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği Koordinatörü Nazan Moroğlu, bizim eski dostumuz. Sizin 100. yaşınız olduğunu söylediler. 15 Kasım 1992’de öğrenciniz Ahmet Taner Kışlalı’nın sizinle ilgili yazdığı yazıyı hatırladım. Sizinle bir arada olmak istedik ve merkezimize sizin adınızı vermeye karar verdik. Nermin Abadan, bir asırlık kadın mücadelesinin somut örneğidir. Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir’ sözünün aslında sadece Anadolu coğrafyasında değil bütün mazlum milletlerde ve Batı’da da yankı bulduğunu görüyoruz. İyi ki varsınız ve iyi ki bugün burada bizimle berabersiniz.”

"Çiğli’de hiçbir kadın kendini yalnız hissetmeyecek"

Başkan Gümrükçü, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz Çiğli Belediyesi olarak başarılı kadınların sayısı artsın diye uğraşıyoruz. İddiamız şu; Çiğli sınırları içerisinde hiçbir kadın kendini yalnız hissetmeyecek. Bu merkez katlarıyla, alanlarıyla, içinde üretilecek hizmetlerle tamamı kadınlara yönelik bir yer olacak. Bu binada alınacak eğitimler, kurslar aynı zamanda kadın istihdamına dönüştürülecek ve kadını her alanda güçlendirecek. Ekonomik, hukuki, psikolojik, sosyolojik destekleri sağlayacak ve kadını ekonomik olarak bağımsızlaştırıp kendi ayakları üzerine getirmeye hizmet edecek bir merkez kurduk."

Merkezde yok yok

4 kattan oluşan Prof. Dr. Nermin Abadan Unat Kadın Yaşam Merkezinde kadınlara aile ve hukuki danışmanlık hizmeti verilecek. Çiğli Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve İdari Hizmetler de binada sürdürülecek. Merkezde kütüphanenin yanı sıra mülteci danışma ofisi de halkın hizmetinde olacak. Ayrıca takı tasarım, dikiş nakış ve aşçılık atölyeleri ile halk eğitim merkezi müdürlüğü ile birlikte düzenlenen çok sayıda kurs merkezde hizmet verilecek. İzmir’deki ilçe belediyeleri arasında ilk ve tek olan çocuk hakları ve çalışma birim faaliyetleri de merkezde sürdürülecek. Kadınlar çocuklarını oyun atölyelerine bırakabilecek. Kariyer ve girişimcilik birimi faaliyetlerinin de olacağı merkezde, işveren ve iş arayanları aynı platformda buluşturan "İşte Çiğli" de faaliyetlerine devam edecek. Merkezde, ayrıca anneler için bebek bakım odası de bulunuyor. Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü Prof. Dr. Nermin Abadan Unat Kadın Yaşam Merkezine malzeme desteği sağlarken, Ege Kadın Buluşması Platformu ve İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği de merkezin kütüphanesine 3 bin kitap bağışında bulundu. Prof. Dr. Nermin Abadan Unat ise kendi kitaplığından çok sayıda kitabı adını taşıyan merkez için bağışladı.

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