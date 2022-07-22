Ciğerin can yoldaşı Karaağaç biberinin hasadı başladı

Edirne’nin meşhur tava ciğerinin vazgeçilmez garnitürü olarak ciğerin yanında misafirlere sunulan Karaağaç acı biberinin hasadını yapan Karaağaçlı vatandaşlar, hava sıcaklığının 40 dereceye yaklaştığı sıcak havada büyük emek harcıyorlar. İşçiler tarafından sabahın ilk ışıklarında toplanmasına başlanılan acı biberler, iplere dizilip kurutulduktan 1 buçuk ay sonra sofralardaki yerini alacak.

Biberler yüz yıllık ata tohumundan yetişiyor

Nisan ayında ekilen patentli tescilli Karaağaç biberinin hasadına başladıklarını belirten Edirneli üretici Tunahan Ule, biberin tohumunun dedesinin dedesinden kaldığını ata tohumu olduğunu söyledi. Yüz yıllara dayanan bir tohum olduğunu vurgulayan Ule, 72 kişiyle biber hasadı gerçekleştirdiklerini anlattı. Verimlerin çok güzel olduğunun altını çizen Ule, yeşil biberin fiyatını 25 TL, kuru biberin fiyatını ise 400 TL olarak belirlediklerini anlattı.

“Bu sıcaklığa biz alıştık”

Biberleri toplayan işçilerden Serpil Örs, “Temmuz ayına kadar ekip biçip bu hale getiriyoruz. İş zor, hangi iş zor değil ki? Her iş zor. Zor ama başarıyoruz yani. Konu komşumuz da burada. Akrabalar ile birlikte topluyoruz. Yeri geliyor 40 derece sıcaklıkta topluyorsun ama biz alıştık yani, yapacak bir şey yok. Bereket versin ekmeğimizi alıyoruz” dedi.

“Sıcak tepemizde mücadele ediyoruz”

Bir diğer işçi Özgün Genç, “Günlük kazancımız 150 TL’den başlıyor. Hasat iyi durumda görüldüğü gibi. Sıcak havada çalışıyoruz, hasadımızı devam ettirmeye çalışıyoruz. Mecburuz, bu sıcak havada çalışıyoruz” şeklinde konuştu. Gülsüm Şeker de “Çavuşlarımız arabalar ile bizi alıp işe getiriyorlar Allah razı olsun. İşimizden çok memnunuz. Bir yaz boyunca çalışıyoruz, güneş üzerimizden geçiyor. Sıcak tepemizde mücadele ediyoruz” açıklamasında bulundu.

“Karaağaç biberi çok keskin acı bir biberdir”

Biberleri toplayan işçilerden Selahattin Yay, “Biberi ektik işte. Çapaladık, suladık. Şimdi de hasadına başladık. Hava sıcak ama bunu da toplamak lazım mal artık oldu yani. Hasat edilmesi lazım Karaağaç biberi çok keskin acı bir biberdir” ifadelerini kullandı.